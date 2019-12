Além da presença de Greta Thumberg, a Marcha pelo Clima de Madrid, na sexta-feira passada, foi marcada pelas fortes declarações de Javier Bardem, que chamou “estúpido” ao alcaide da capital espanhola, José Luis Martínez-Almeida, e ao presidente americano, Donald Trump. Mas as redes sociais não perdoaram, porque o ator espanhol conduz carros altamente poluentes, segundo o El Mundo. No dia seguinte, conta o jornal espanhol, o ator pediu desculpa, por se ter “deixado levar por um impulso construtivo”.

Bardem criticou o novo presidente da câmara de Madrid por causa da “reversão de Madrid Central” — o alcaide travou o programa que tinha sido adotado pelo anterior executivo camarário, autorizando que os automóveis poluentes pudessem voltar a circular no centro da cidade.

As críticas ao ator madrileno, no entanto, amontoaram-se nas redes sociais, porque Bardem utiliza veículos todo-o-terreno de luxo, como o Lincoln Navigator — com duas toneladas e meio e um motor de 5,4 litros de cilindrada, consome 17 litros por cada 100 quilómetros, tornando-o num dos mais gastadores do mercado. O carro, que não é vendido na Europa, consome muito mais do que os 1,5 a 2 litros gastos pela maioria dos automóveis.

O veículo da Ford não caberia sequer na maioria dos parques de estacionamento de Madrid Central, nota o El Mundo, porque tem mais de cinco metros de comprimento.

Bardem foi ainda criticado porque a mulher, Penélope Cruz, faz anúncios a cruzeiros, altamente poluentes.

Bardem insultando a Almeida por dejar entrar “coches contaminantes” en Madrid Central. Aquí le vemos, dando ejemplo con su Lincoln Navigator 5.4i V8 de 310CV gasolina, el tipico utilitario ecofriendly. pic.twitter.com/WIim7TaDEo — Raï (@churfer_rai) December 6, 2019

Javier Bardem tratando de acabar con la contaminación de los combustibles fósiles, consumiéndolos todos con su Lincoln Navigator de 18 litros cada 100 kms.#COP25 Greta Thunberg Almeida pic.twitter.com/6SqnXeq7uX — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) December 7, 2019

Javier Bardem tiene mansiones con piscina y pasa mucho tiempo en contaminantes cochazos y vuelos trasantláticos. Además ha sido condenado por despido ilegal y otros abusos laborales. Pero él contamina como mil por buenas causas, comenzando por su gran vida. Es el #Gretinismo. https://t.co/l6xXGfdNBp — Carlos Mtz Gorriarán (@cmgorriaran) December 6, 2019

????Bardem se permite el lujo de llamar estúpido al alcalde de Madrid por permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes. Mientras su mujer anuncia cruceros que con un solo viaje contaminan más que mil familias en un año. Hipócrita.????????https://t.co/D6z4vjHUJs — Juanfran Escudero (@JuanfraEscudero) December 7, 2019