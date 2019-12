Foi uma caminhada de sonho mas terminou na Vila Belmiro com contornos de pesadelo: na última jornada do Campeonato e alinhando com a equipa base que foi opção ao longo da época, o Flamengo de Jesus terminou a prova goleado pelo Santos de Jorge Sampaoli (4-0), quebrando uma longa série de encontros sem perder que constituíram um dos muitos recordes batidos pelo conjunto do Rio de Janeiro e que valeram o título uma década depois. Curiosidade? O desaire do antigo treinador de Benfica e Sporting aconteceu contra o técnico argentino que tem vindo a ser apontado ao comando do Mengão caso Jesus regresse mesmo ao futebol europeu.

Com uma equipa praticamente igual à que começou a final da Taça dos Libertadores à exceção da troca do lateral direito Rafinha por Rodinei, o Flamengo conseguiu dois remates em posição promissora nos cinco minutos iniciais por Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, ambos defendidos por Everson na sequência de bolas ganhas em zonas mais altas de pressão. No entanto, o Santos reagiu bem e, ainda dentro do primeiro quarto de hora, inaugurou o marcador por Marinho, a concluir uma boa jogada de envolvimento som Sanchez e Soteldo. Pouco depois, aproveitando a subida de Filipe Luís, Sanchez teve espaço para rematar cruzado para o 2-0 (22′).

Em atualização