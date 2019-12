O rapper Juice WRLD, cujo nome real era Jarad Anthony Higgins, morreu este domingo, aos 21 anos, avança o TMZ. O artista, um dos rappers mais promissores da sua geração, sofreu uma convulsão fatal esta manhã, à chegada ao aeroporto de Midway, em Chicago, num voo vindo da Califórnia.

Testemunhas dão conta à publicação já citada que, após o desembarque, o rapper sofreu uma convulsão enquanto percorria o aeroporto. Fontes policiais asseguram que Juice WRLD estava a sangrar da boca quando os paramédicos chegaram em seu socorro. O artista de apenas 21 anos ainda estava consciente quando foi transportado para o hospital, onde mais tarde perderia a vida. O óbito foi declarado pouco tempo depois de dar entrada no hospital. A causa de morte não é, por enquanto, conhecida.

A carreira de Juice WRLD estava agora a despontar, assegura o TMZ, que dá como exemplo o facto do primeiro grande hit, “Lucid Dreams” ter chegado ao segundo lugar das tabelas nos EUA no verão de 2018. A canção “All Girls Are The Same” também se tornou num grande hit, o qual contou com a participação de Lil Yachty, também ele rapper norte-americano. Um êxito que lhe garantiu um contrato multimilionário com a Interscope Records.

Da curta carreira ficam os dois álbuns de estúdio: “Goodbye & Good Riddance”, de 2018, e “Death Race For Love”, de 2019. O nome artístico do jovem rapper oriundo de Chicago era alegadamente inspirado na performance de Tupac Skakur no filme “Juice”, de 1992. Juice tinha feito 21 anos na passada segunda-feira, 2 de dezembro.