Morreu Rogério Pipi, o antigo avançado do Benfica que fazia a diferença dentro e fora de campo

“Por quê ‘Pipi’? Isso foi uma ideia do Gaspar Pinto e do Francisco Albino no balneário do Benfica. Eu tinha 19 anos, e era o novato, o miúdo. ‘Temos que dar uma alcunha ao miúdo…’, ouvia-os eu a cochichar. ‘É o Espinha, que ele é alto e magrito, e parece-se com uma espinha!”, disse o Albino. E eu: ‘Não, não…’, vão lá chamar isso a quem quiserem, mas a mim não. ‘Então és o Pipi, já que andas sempre todo engravatado, e todo penteadinho; és o Pipi!’. Nem me importei. A verdade é que eu gostava de me vestir bem, e era bem parecido, ia na rua e toda a gente me conhecia: ‘Olha o Pipi! Vai ali o Pipi do Benfica!”. Se as raparigas também? Uiiiii, sim, as raparigas também… [Risos]”, explicou numa entrevista ao Observador sobre a sua alcunha, em maio de 2015.

Na mesma conversa, o avançado recordou o regresso do Brasil com 50 contos que lhe serviram para comprar um carro e a saída do Benfica. “O dono do concessionário disse-me que, se quisesse, poderia ser um bom vendedor. “’Você é futebolista, toda a gente sabe quem você é, tem boa ‘lábia’, não quer vir para cá?’, perguntou-me ele. E fui. Fui vendedor a vida toda. Ganhei muito dinheiro. Por cada furgoneta que vendia, ganhava um conto e quinhentos. Um dia, o José Luís Vicente, ali da Rua Morais Soares, comprou-me dez furgonetas. Ganhei um dinheirão! Depois veio o Otto Glória. Nunca tive nenhum atrito com ele, até desejou que ficasse. Mas o tipo quis profissionalizar toda a gente, dois treinos por dia e tal, a ganhar uma bagatela. Ora bem, ganhava mais como vendedor num dia do que o Benfica me pagava num mês. Por isso, saí e fui para o Oriental”, disse, após sete anos a conciliar.

“Foi com profunda tristeza e pesar que o Benfica e os seus milhões de sócios, adeptos e simpatizantes tomaram conhecimento do muito triste falecimento de um dos maiores símbolos do nosso clube, Rogério Carvalho (Pipi).

Uma das Glórias que ficarão para sempre na nossa História e na memória de quem durante as décadas de 1940 e 1950 teve o privilégio de assistir às suas exibições de sonho, daquele que é um dos nossos maiores goleadores de sempre e recordista de golos em finais da Taça de Portugal, em que durante 13 épocas no nosso clube conquistou dez troféus, com destaque para a histórica Taça Latina. Em meu nome pessoal e de todos os Órgãos Sociais do Benfica, apresentamos à família e a todos os seus amigos as mais sentidas e comovidas condolências, por um de nós, que para sempre ficará imortalizado na História e no coração de todos os benfiquistas”, destacou a mensagem de Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, publicada no site oficial do clube.

O velório realiza-se este domingo a partir das 17h na Igreja São João Brito, em Alvalade. O funeral será amanhã, segunda-feira, com a missa de corpo presente a partir das 10h antes de ir para o cemitério do Lumiar.