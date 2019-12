O clube quer Ronaldo mas a equipa chama é por mais Mathieus (a crónica do Sporting-Moreirense)

Nem de propósito: no dia em que o Sporting recebia em Alvalade o Moreirense, o jornal Record (conteúdo fechado) avançava este domingo com a possibilidade de Cristiano Ronaldo poder dar nome à Academia em Alcochete, num acordo que estará a ser negociado entre dirigentes leoninos e representantes do avançado da Juventus e que poderá levar a mais parcerias, nomeadamente a construção de outros centros de estágio no País e no estrangeiro numa tentativa de recolocar e reforçar a marca Sporting além-fronteiras. Para já, tudo no ar sem nada assinado. Mas o nem de propósito surgiu da coincidência de se tratar de um jogo contra o primeiro adversário a quem o então jovem avançado de 17 anos dos leões marcou o seu golo inaugural ao serviço da equipa principal.

Quando Fernando Santos assumiu o comando do Sporting, em 2003, já tinha perdido Ricardo Quaresma para o Barcelona. Pensava, nessa altura, que iria aguentar mais um ano Cristiano Ronaldo, podendo manter o esquema preferido de 4x3x3 que caiu com a saída do avançado para o Manchester United após a inauguração do novo José Alvalade. Daí para cá, o clube lançou inúmeros talentos que, não tendo chegado ao patamar de Bola de Ouro, foram para algumas das melhores equipas internacionais além de somarem inúmeras internacionalizações na Seleção principal, casos de Nani, João Moutinho, Miguel Veloso, Rui Patrício, Adrien, William ou Gelson Martins. Títulos, nem um. E é neste ponto que entronca o principal problema do clube nas últimas duas décadas.

Há problemas de fundo que levam a frases como aquela que Lito Vidigal teve na passada sexta-feira, depois de ter visto o seu Boavista goleado no Bessa pelo líder: “Já jogámos contra os três “grandes” mas só há dois candidatos ao título porque o Sporting é grande quem tem lutado pelos campeonatos são FC Porto e Benfica”. Da instabilidade diretiva às constantes quezílias internas, das contratações falhadas às mudanças técnicas e de projeto desportivo, dos Relatórios e Contas onde as despesas superam as receitas à incapacidade de chegar a alvos que fariam a diferença, passando até por uma crise de identidade que se tornou óbvia nos últimos tempos, os leões até podem ter discutido os Campeonatos de 2006/07 e de 2015/16 até à última jornada mas não tiveram sucesso.

O clube quer Ronaldo. Pelo simbolismo que tem a nível de formação, pela força que pode dar a uma marca que ainda sofre pela queda competitiva – e pelos estilhaços do ataque à Academia, acrescente-se. Mas, no presente, há uma equipa que precisa de cada vez mais Mathieus. Na antevisão do jogo com o Moreirense, Silas tinha referido que há apenas um jogador intocável (Bruno Fernandes) e voltou a falar na importância de uma maior competitividade interna. Só assim, tendo mais individualidades a assumir em nome do coletivo, a irregularidade exibicional poderá começar a ser dissipada. E o francês, aos 36 anos, voltou a ser esse exemplo, com um jogo irrepreensível no plano defensivo e com ajuda preponderante ao ataque, não só na bola ao poste de livre direto mas também na assistência para o único golo do encontro marcado por Luiz Phellype, a 20 minutos do final.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Moreirense, 1-0 13.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto) Sporting: Luís Maximiano; Ristovski, Luís Neto (Coates, 27′), Mathieu, Borja; Doumbia, Wendel; Bruno Fernandes; Vietto (Rafael Camacho, 79′), Bolasie e Jesé Rodríguez (Luiz Phellype, 65′) Suplentes não utilizados: Renan Ribeiro, Rosier, Battaglia e Eduardo Treinador: Jorge Silas Moreirense: Mateus Pasinato; João Aurélio, Iago, Steven Vitória, Abdu Conté; Fábio Pacheco, Filipe Soares (Alex Soares, 70′); Luther Singh, Pedro Nuno, Luís Machado (Bilel, 84′) e Fábio Abreu (Nenê, 86′) Suplentes não utilizados: Trigueira, Halliche, D’Alberto e Mané Treinador: Vítor Campelos Golo: Luiz Phellype (70′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Vietto (36′), Steven Vitória (39′), Mathieu (45+5′), Borja (54′), Iago Santos (56′ e 74′) e Pedro Nuno (90+2′); cartão vermelho por acumulação a Iago Santos (74′)

Depois do duplo compromisso com o Gil Vicente em Barcelos, Silas manteve a mesma base dos últimos encontros mas com algumas surpresas face ao que era esperado: apesar de Renan Ribeiro estar apto, Luís Maximiano ficou com a baliza; o indiscutível Coates começou no banco por troca com Luís Neto (Tiago Ilori, esse, nem sequer foi convocado); e Jesé ocupou o lugar de Luiz Phellype no ataque. Com estes nomes, o técnico leonino tanto podia apresentar-se num 4x4x2 com Bruno Fernandes e Vietto como falsos alas a jogar mais por dentro para as subidas dos laterais como num 4x3x3, ficando Bolasie e Vietto como extremos e Bruno Fernandes como “maestro” da equipa nas costas de Jesé. Optou pela segunda hipótese. E o arranque da partida até foi promissor.

Com menos de um minuto disputado, uma jogada de envolvência pela direita colocou Vietto solto para fazer o cruzamento atrasado que por pouco não foi desviado para a baliza por Jesé. Estava dado o primeiro aviso para um Moreirense que “pagou” por querer vir a Alvalade de peito demasiado aberto frente a um Sporting a jogar fácil, rápido, apoiado e a arriscar também as opções mais verticais, como aconteceu no excelente passe de Mathieu na zona entre lateral e central que desmarcou Borja pelo flanco esquerdo antes da assistência do colombiano para o golo de Bolasie anulado pelo VAR por 14 centímetros de adiantamento do sul-americano (12′).

