Portugal chegava aos Campeonatos Europeus de Corta-Mato, realizados no Parque da Bela Vista em Lisboa, com um total de oito vitórias coletivas no plano feminino mas apenas um triunfo individual, conquistado por Jessica Augusto em 2010, em Albufeira. Muita história, um cenário oposto ao setor masculino (com quatro vitórias de Paulo Guerra mas só três nas equipas) e a esperança de haver uma surpresa de Ana Dulce Félix. Não aconteceu. Mas nem por isso deixou de ser um dia positivo para a Seleção Nacional, com um total de três medalhas.

Assim, e depois da medalha de bronze de Mariana Machado nos Sub-20 e do terceiro lugar da equipa masculina do mesmo escalão em termos coletivos, também a formação de seniores feminina alcançou a última posição do pódio. Em paralelo, e por altura das cerimónias protocolares, Sara Moreira recebeu a medalha de prata da prova dos 5.000 metros dos Europeus de 2012, depois da desqualificação da bielorrussa Lyudmila Kovalenko, que violou as regras do passaporte biológico e ficou assim sem o resultado alcançado em Helsínquia.

