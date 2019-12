A PSP apreendeu 10 automóveis, “oito dos quais por alteração de características”, e deteve uma pessoa este domingo de madrugada, em Lisboa, no âmbito de uma ação de fiscalização num ‘encontro’ que juntou cerca de 100 veículos.

Num comunicado divulgado este domingo, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que, “face ao conhecimento da realização de encontros de veículos automóveis – nos quais, na sua maioria, os seus proprietários procedem a transformações mecânicas, ilegais, alterando quer a aparência, quer a sua performance” -, tem realizado fiscalizações para, “preventivamente, combater a sinistralidade rodoviária e promover a segurança viária junto dos demais utentes da via”.

Nesse âmbito, foi detetada hoje de madrugada, na Rua António Champalimaud (zona do Lumiar), “uma concentração de aproximadamente 100 veículos”, tendo a PSP realizado ali uma ação de fiscalização, “empenhando diversas valências, quer de ordem pública, quer de trânsito”.

Além da apreensão dos veículos, uma pessoa foi detida por posse de arma proibida (arma branca) e foram registados 25 autos de contraordenação.

Desses autos, nove foram por “alterações de características”, três por “matrícula não conformes”, dois por falta de seguro, outros dois por carta de condução caducada, um por falta de inspeção periódica do veículo e um último por condução sob influência de álcool.

No comunicado hoje divulgado, a PSP afirma que “continuará atenta a este fenómeno no sentido de reduzir a sinistralidade rodoviária, mas também no sentido de reduzir os impactos em termos de ruído e demais situações que afetam muitas vezes os cidadãos residentes nas áreas onde estes ‘encontros’ se realizam”.