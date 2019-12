Sérgio ia com pressa mas atrasou-se no Koffi break (a crónica do Belenenses SAD-FC Porto)

No início da temporada, acabou por ser um dos nomes mais desconhecidos entre os reforços do FC Porto a causar maior impacto. Zé Luís, cabo-verdiano contratado aos russos do Spartak Moscovo, impressionou logo no final de agosto com um hat-trick apontado ao V. Setúbal, naquela que foi a primeira exibição globalmente positiva dos dragões, e continuou a provar uma eficácia acima da média quando abriu o marcador na Luz contra o Benfica. Marcou oito golos, sete deles na Liga, e tornou-se desde logo o melhor marcador da equipa de Sérgio Conceição. Ainda assim, e até este domingo, Zé Luís não era titular desde outubro.

O avançado cabo-verdiano acabou por ser um dos efeitos secundários do empate no Dragão com o Glasgow Rangers que complicou as contas na fase de grupos da Liga Europa e confirmou um défice exibicional da equipa — que se prolongou no deslize na Madeira com o Marítimo que deu a liderança ao Benfica. Praticamente inofensivo nessa receção aos escoceses, perdeu espaço para Marega, para o regressado Aboubakar e até para o jovem Fábio Silva, tornando-se suplente habitual e somando minutos ao longo de cinco partidas.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Belenenses SAD-FC Porto, 1-1 13.ª jornada da Primeira Liga Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa Árbitro: João Pinheiro (AF Braga) Belenenses SAD: Koffi, Esgaio, Nuno Coelho, Tomás Ribeiro, Chima, Show, André Santos (Hakim, 74′), André Sousa, Cassierra (Kikas, 69′), Licá (Marco Matias, 87′), Varela Suplentes não utilizados: André Moreira, Benny, Sithole, Robinho Treinador: Pedro Ribeiro FC Porto: Marchesín, Manafá (Nakajima, 63′), Pepe, Marcano, Alex Telles, Corona, Loum (Sérgio Oliveira, 63′), Danilo, Otávio, Marega (Soares, 82′), Zé Luís Suplentes não utilizados: Diogo Costa, Luis Díaz, Uribe, Mbemba Treinador: Sérgio Conceição Golos: André Santos (14′), Alex Telles (gp, 32′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Varela (53′), a Koffi (64′), a Chima (65′), Tomás Ribeiro (71′), Soares (90+4′), Esgaio (90+4′), Pepe (90+5′), André Sousa (90+5′)

Na segunda-feira, contra o P. Ferreira, Zé Luís entrou ainda na primeira parte para substituir o lesionado Aboubakar e acabou por fazer o segundo golo dos dragões, um pontapé de bicicleta notável que confirmou a vitória da equipa. Tudo isto num dia em que nem sequer contava dos 18 jogadores chamados à partida: acabou por integrar os convocados devido a uma indisposição de Fábio Silva. O regresso aos golos de Zé Luís, impulsionado pela lesão de Aboubakar, acabou por garantir também o regresso à titularidade, este domingo, na visita ao Jamor para enfrentar o Belenenses SAD.

Em comparação com o último jogo do FC Porto para a Liga, essa era mesmo a única alteração que Sérgio Conceição promovia no onze: a saída do lesionado Aboubakar, a entrada de Zé Luís. Mas em comparação com a partida da Taça da Liga, em Pina Manique com o Casa Pia, só o lateral Wilson Manafá repetia a titularidade e eram dez os elementos que mudavam nas opções iniciais dos dragões — com destaque para a manutenção de Loum na equipa, mesmo depois de Uribe já ter jogado para a Taça da Liga.

???????? André Santos marca pela 2ª vez em 2019/2020 ➡ O médio já igualou os melhores registos da carreira pic.twitter.com/eEXbtDI0ZP — playmakerstats (@playmaker_PT) December 8, 2019

O FC Porto entrou claramente melhor, a empurrar o Belenenses SAD para o respetivo meio-campo logo desde os primeiros instantes, beneficiando também da aparente displicência com que os lisboetas arrancaram na partida. A equipa de Pedro Ribeiro não queria, de forma louvável, entrar num esquema de “pontapé para a frente”, e por isso tentava sair de maneira controlada e orientada quando tinha posse de bola. Ainda assim, não o conseguia fazer por mérito dos dragões, muito fortes na pressão imediata e na reação à perda de bola, e acabava por ficar suscetível à entrada dos jogadores do FC Porto nas costas da defesa e no espaço entre os centrais e os laterais. Corona aproveitou uma dessas situações para arrancar de forma individual e procurar Marega, que não entendeu a movimentação (4′), e Otávio ficou perto de abrir o marcador à saída de Koffi depois de uma recuperação à entrada da grande área (8′).

Ainda assim, e completamente contra a corrente do jogo, o Belenenses SAD acabou por conseguir chegar à vantagem no primeiro lance de perigo de que beneficiou: numa jogada pela esquerda do ataque que culminou com um cruzamento rasteiro, Marcano aliviou para a entrada da grande área e só teve tempo de ver André Santos rematar de primeira para abrir o marcador (14′). O antigo médio do Sporting não foi pressionado nem por Danilo nem por Loum, que estavam fora de posição, e teve todo o tempo do mundo para preparar o remate. A dominar o jogo mas com poucas oportunidades de golo, o FC Porto estava a perder no Jamor e teria agora de fazer o resto da partida em formato remontada para evitar um deslize.

Depois de o Belenenses ficar muito perto de aumentar a vantagem, com um remate de Licá que Marchesín encaixou (18′), Loum bateu Koffi de cabeça mas o lance foi anulado pelo VAR por fora de jogo de Danilo, que fez a assistência (22′). Marchesín voltou a impedir Licá de marcar com uma enorme defesa (29′) mas o Belenenses SAD estava agora a perder bolas no meio-campo adversário: mais adiantados no terreno, por estarem em vantagem e com a confiança renovada depois do golo anulado a Loum, os azuis tinham a mesma dificuldade em reter a posse de bola durante períodos prolongados e falhavam inúmeros passes. O problema, nesta fase do jogo, era que quando essas perdas de bola se verificavam, existiam dezenas de metros nas costas dos últimos jogadores para que os elementos do FC Porto percorrerem em contra-ataque. E foi precisamente numa dessas situações que Corona acabou por sofrer a grande penalidade que deu origem ao empate.

O médio mexicano, que foi o melhor do FC Porto durante a primeira parte e esteve sempre muito enérgico no corredor esquerdo, lançou-se em velocidade pela ala e acabou por ser derrubado em falta por Esgaio no interior da grande área. Na conversão da grande penalidade, Alex Telles empatou a partida (32′) e repôs alguma justiça na história do jogo, principalmente tendo em conta que o Belenenses SAD pouco ou nada tinha feito até ao golo de André Santos. Na ida para o intervalo, as duas equipas estavam empatadas e o FC Porto precisava de maior poder de fogo e discernimento na fase mais adiantada, já que Corona era mesmo o elemento em maior evidência no ataque e tanto Marega como Zé Luís pareciam algo apagados, com a equipa de Pedro Ribeiro a terminar a primeira parte com mais remates à baliza do que o adversário.

⏱️ INTERVALO | Belenenses 1-1 Porto Jogo de domínio portista no Jamor, mas com homens da casa a darem muito trabalho, em especial no ataque ???????? ???? Powered by @betpt#LigaNOS #BELFCP #TorresdeBelém #DragõesJuntos pic.twitter.com/CthzI4bWak — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) December 8, 2019

