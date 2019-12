Em direto/ Sporting-Moreirense. Silas deixa Coates no banco e aposta em Jesé em dupla com Bolasie na frente

Depois da derrota em Barcelos, Sporting regressa à Liga com uma receção ao Moreirense num jogo que pode valer a aproximação ao terceiro lugar após o desaire caseiro do Famalicão com o Tondela.