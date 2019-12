Depois dos militares da GNR que investigaram a invasão a Alcochete, os funcionários da academia e a equipa técnica do então treinador Jorge Jesus terem testemunhado no Tribunal do Monsanto, é a vez dos jogadores. Nesta segunda-feira, aquela em que será a décima sessão do julgamento de 44 arguidos, é a vez de o tribunal ouvir Luís Maximiano, Wendell Lira e Jeremy Mathieu. Mas com uma particularidade: os três serão ouvidos por videoconferência, a partir do Montijo, a pedido do advogado do Sporting.

Nas anteriores nove sessões, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram todas ouvidas presencialmente. A juíza presidente, Sílvia Pires, sabia no entanto que alguns jogadores teriam que ser ouvidos por videoconferência por não se encontrarem em condições profissionais para se deslocarem ao Monsanto. Preferindo a audição presencial, a magistrada pediu então ao advogado que representa o Sporting, Miguel Coutinho, que lhe fizesse uma lista sobre quem permanecia no clube.

Depois das conclusões — e do adiamento porque os jogadores se encontravam em Barcelos — na última semana, o advogado acabou por pedir que os oito jogadores jogadores que permanecem no plantel fossem, porém, ouvidos por videoconferência uma vez que se sentiam ainda abalados psicologicamente com tudo o que tinham vivido e presenciado. O advogado pôs a hipótese, no entanto, e caso a juíza não permitisse a videoconferência, de os arguidos que permanecem obrigados a comparecer em tribunal saíssem da sala. Mas a juíza acabou por entender as razões das testemunhas e permitir que falassem à distância.