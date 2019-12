Oscar Ricardo Valero Recio Becerra queria muito ler a biografia do autor e aventureiro italiano Giacomo Casanova, um livro que podia ser seu por nove euros. No entanto, este mexicano de 76 anos optou por levar o livro que tanto desejava sem o pagar. Até aqui, tudo parece um roubo banal, praticado por um amante de livros com pouco mais do que uns trocos na carteira.

Mas a verdadeira história não se fica por aqui. Oscar Recio Becerra, na verdade, é o embaixador do México na Argentina. E a decisão de levar o livro sem pagar – poupando assim 9 euros – pode mesmo custar-lhe o cargo. O caso parece tão insólito que o polícia que foi chamado ao local teve de lhe perguntar várias vezes qual era a sua profissão. Isto para ter a certeza de que não se tratava de um erro, escreve o El País.

O momento em que o diplomata mexicano sai da livraria mais famosa de Buenos Aires, El Ateneo Grand Splendid, foi captado pelas câmaras de vigilância. Oscar Valero escondeu o livro no meio de um jornal e, após ter comprado, segundo o jornal espanhol, alguns CD’s, decidiu sair da loja. O roubo saiu frustrado porque, ao sair da loja, o diplomata acionou o alarme.

Argentina????????Embajador de Mexico????????En Argentina y miembro del Foro de São Paulo RICARDO VALERO,fue sorprendido tratando de ROBAR un LIBRO, en la librería Ateneo en Buenos Aires, pero fue CAPTADO por las Cámaras???? de Seguridad,dijo tener inmunidad diplomática y que Cristina ROBÓ MÁS pic.twitter.com/3y6k3GcCMA — abogadosvenezuela (@abogadosvenezu1) December 9, 2019

Quando lhe foi pedido que regressasse à livraria, o embaixador tinha em seu poder o recibo relativo aos CD’s, mas nenhum que provasse a compra do livro. Foi aí que os funcionários da livraria chamaram a polícia.

O insólito incidente rapidamente se transformou num escândalo diplomático, escreve o jornal espanhol, acrescentando que a situação agora está a ser investigada. O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, esclareceu – numa publicação no Twitter – que o embaixador foi obrigado a regressar a casa. E sentenciou: “se se verificar que o vídeo é verdadeiro, este será afastado da posição imediatamente. Tolerância zero à desonestidade”.

He solicitado al Comité de Ética analice el caso de Embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 9, 2019

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, já se pronunciou, tendo pedido numa conferência de imprensa que o caso seja tratado com cautela e que “não haja linchamentos públicos”.

Valero foi designado embaixador do México na Argentina por López Obrador no passado dia 15 de julho. Antes de assumir o cargo, era investigador no Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Nacional Autónoma do México e dirigia o Centro Latinoamericano da Globalidade.