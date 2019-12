O Governo apenas vai entregar aos sindicatos da Função uma proposta de aumentos salariais na próxima quarta-feira, dia 11 de dezembro. “Não tivemos ainda qualquer sinal quanto às remunerações. Será na próxima quarta-feira”, disse Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) à saída da reunião com o secretário de estado da Administração Pública, José Couto.

Na reunião desta segunda-feira foram abordadas “questões relativas à modernização da administração pública”, mas nem os salários nem a pré-reforma foram debatidos.

Segundo o Jornal de Negócios desta segunda-feira, a proposta do Governo de aumentos salariais deverá prever subidas na ordem dos 2,9% em 2020 devido às progressões e outras revisões nas carreiras.

Governo propõe programa para combater o absentismo no Estado e aplicar a pré-reforma

No documento que entregou aos sindicatos, o Governo propõe ainda um “programa plurianual, a executar ao longo da legislatura, alinhado com os objetivos de valorização e rejuvenescimento dos trabalhadores da Administração Pública”. O programa prevê também “a adoção de uma estratégia concertada com vista a reduzir o absentismo, a efetivação da pré-reforma”, assim como a simplificação do “Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública” — o SIADAP.

A pré-reforma no Estado já estava regulamentada, mas não estava a ser aplicada. Segundo Helena Rodrigues, “há vários pedidos” no setor da Educação. Mas não tiveram aval do Estado. Este mecanismo trata-se de uma redução ou suspensão da prestação de trabalho dirigida a funcionários público com idade igual ou superior a 55 anos e depende de uma autorização prévia dos membros do Governo responsáveis pelas Finanças e Administração Pública.

No próximo ano será ainda “retomado o normal desenvolvimento das carreiras”, no que toca à alterações do posicionamento remuneratório, das progressões e mudanças de nível ou escalão, “passando o pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito a ser feito na sua totalidade”.

Além de querer “prevenir o absentismo”, o Governo pretende também incrementar a conciliação entre vida familiar, pessoal e profissional. Para isso, estipula que “os dirigentes dos serviços públicos devem utilizar todos os instrumentos legais que permitam abordar as necessidades diferenciadas manifestadas pelos seus trabalhadores, nomeadamente regimes de prestação de trabalho e modalidades de horário“.

Contratação de 1.000 técnicos superiores será concluída

Os concursos para a formação de uma bolsa de 1.000 técnicos superiores já foi lançado e o recrutamento dos trabalhadores deverá acontecer no próximo ano. Segundo os dados revelados pelo Ministério das Finanças, foram submetidas 18.245 candidaturas ao processo de recrutamento de 1000 técnicos superiores no Estado.

O Executivo compromete-se ainda a elaborar “uma previsão plurianual das entradas e saídas de trabalhadores na Administração Pública” e a programar “medidas necessárias ao suprimento das necessidades identificadas” nos serviços.

Dois anos depois do prazo, PREVPAP será concluído

É o ponto final do programa que deveria, segundo as perspetivas iniciais do Executivo, ter sido concluído até final de 2018. O Governo garante agora que vai, “durante o ano de 2020”, a concluir o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

Uma outra reivindicação dos sindicatos era a generalização do programa Qualifica AP, focado na formação da administração pública. Agora o governo propõe aprofundar “a implementação”, numa “perspetiva de formação ao longo da vida”.

Em 2020 irá ainda prosseguir um plano para “aprofundar o processo de transformação digital”. E há ainda propostas de “reforço do combate à corrupção, fraude e criminalidade económico-financeira”.

Em atualização