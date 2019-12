A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta segunda-feira que vai distribuir 4,3 milhões de euros pelos clubes da I e II Ligas de futebol, provenientes de um fundo de solidariedade da UEFA, que terão de ser aplicados na formação.

As verbas serão distribuídas por todos os clubes, menos o Benfica, o FC Porto e o Sporting, “que participaram nas fases de grupo da Liga dos Campeões e Liga Europa”, justifica a FPF. Em comunicado, a federação explica que as verbas se destinam “exclusivamente a investimentos no futebol de formação”, visando “compensar os clubes que não participam nas duas competições de clubes europeias”.

De fora do âmbito de ação deste fundo de solidariedade ficam, igualmente, as equipas B e satélite na II Liga. Os 29 emblemas — 15 da I Liga e 14 da II Liga – abrangidos pelo apoio deste mecanismo europeu vão receber a mesma verba, 150.887,38 euros, numa atribuição relativa a 2018/19.