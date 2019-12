A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, garantiu esta segunda-feira que o próximo Orçamento do Estado (OE 2020) terá medidas fiscais para as famílias e para a formação dos trabalhadores, mas não quis referir que propostas concretas serão inscritas no documento antes de este estar fechado. “Estamos nesta fase de elaboração do Orçamento do Estado e, portanto, era fundamental ouvir neste momento os parceiros sociais sobre esta matéria”, disse à saída da reunião da concertação social — a última antes da entrega do OE2020.

Ao contrário do que era a expetativa dos parceiros sociais, o Governo não revelou que medidas ao certo vai incluir no OE2020, segunda a ministra. “A reunião foi para ouvir as várias propostas dos parceiros sociais”, começou por dizer Ana Mendes Godinho, acrescentando que o encontro pretendeu que “os parceiros sinalizassem prioridades que pudessem ter já alguma reflexo do orçamento do estado para 2020”.

Questionada sobre que medidas discutidas na concertação social vai o Governo incluir no OE2020, a ministra apenas referiu que “os parceiros estão de acordo com as várias áreas”. E só adiantou que “algumas das medidas identificadas como tendo algum sinal em sede de orçamento do estado” são “o aumento da capacidade fiscal dos agregados familiares, valorizar as famílias que tenham filhos, valorizar os trabalhadores”, assim como “programas, em 2020, para a qualificação e formação dos trabalhadores”. Além disso, haverá medidas de “simplificação e eliminação dos custos de contexto”.

As confederações patronais tinham pedido medidas fiscais como a redução das tributações autónomas para os encargos com veículos da empresa, ou o aumento do número de pequenas e médias empresas (PME) abrangidas pela taxa reduzida de IRC, através da subida do limite da matéria coletável das PMEs para efeitos da aplicação da taxa de 17%. Mas questionada sobre o tema, a ministra referiu: “Nesta fase ouvimos os parceiros sociais, estamos em fase de elaboração do Orçamento”. Sobre o acordo global de rendimentos que esteve a ser discutido esta segunda-feira, e que prevê um referencial de aumentos salariais no privado, Ana Mendes Godinho voltou a frisar que o mesmo será fechado no primeiro trimestre de 2020.

(Em atualização)