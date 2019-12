Não é vulgar encontrar um stand oficial de um fabricante a vender um modelo da concorrência. Mesmo quando se trata de alguém que há muito é cliente da casa. A história tem lugar no Quebec, Canadá, onde um concessionário da Infiniti, a marca de luxo da Nissan e da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, queria satisfazer as necessidades de um bom e fiel cliente, que acumulava estas características com o facto de ser também presidente da Câmara de Sherbrooke, a localidade onde estava instalada a concessão da Infiniti.

O mayor Steve Lussier, que sempre se manteve devoto aos Infiniti, decidiu que era chegada a altura de passar a conduzir um carro eléctrico, proposta que a marca de luxo japonesa ainda não possui na sua gama. Daí que lhe tenha arranjado um Tesla Model 3, mas não sem antes anunciar no Facebook – onde deu os parabéns ao mayor pela aquisição – que a Infiniti espera ter em 2021 um novo modelo eléctrico para lhe propor.

Félicitations à M. Steve Lussier – Maire de Sherbrooke, pour l’acquisition de sa nouvelle voiture, une Tesla Model 3!… Posted by Infiniti de Sherbrooke on Friday, December 6, 2019

No capítulo da dedicação aos clientes, este concessionário de Sherbrooke é um exemplo para todos os outros. Deduzimos que o concessionário da Infiniti terá tentado vender ao presidente da câmara um Nissan Leaf, pois de outra forma este empenho na satisfação ao cliente poderia ser considerado pelo grupo japonês uma enorme deselegância. Mas a forma como tratou do assunto e transformou esta situação num bom exercício de relações públicas tem mérito. Resta agora esperar que o eléctrico da Infiniti previsto para 2021 seja do agrado de Steve Lussier, para que o eventual interesse na troca não esmoreça.