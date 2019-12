Mais de três mil reclamações feitas por clientes de retalho do Banif e dos bancos do grupo BES (Banco Espírito Santo) podem vir a entrar num fundo de reclamação de crédito a criar para compensar os lesados destas duas instituições. O levantamento realizado por duas comissões de peritos nomeadas pela Ordem dos Advogados reconheceu como elegíveis reclamações relativas a produtos comercializados pelas duas instituições que foram alvo de medidas de resolução.

As conclusões finais, apresentadas esta segunda-feira na sede da Ordem dos Advogados, apontam para reclamações já validadas num valor superior a 500 milhões de euros para os lesados destas dois grupos bancários. Estes números podem ainda subir para 600 milhões de euros porque há casos que podem ainda vir a ser aceites como elegíveis.

No caso do grupo BES estão em causa quase 300 milhões de euros (296 milhões de euros), correspondentes a mais de mil reclamações que foram validadas, de acordo com dados divulgados pelo presidente da respetiva da comissão de peritos, Vítor Pereira Neves. No entanto, o valor total das reclamações aceites pode chegar quase aos 400 milhões de euros.

No caso do Banif, foram reconhecidas como elegíveis 2330 reclamações num valor preliminar de 230 milhões de euros, mas estes números ainda podem subir porque há vários casos pendentes de verificação, indicou Alexandre Jardim, da comissão de peritos. As reclamações totais atingiram os 251 milhões de euros.

Nas duas situações, estas reclamações reconhecidas correspondem a investidores não qualificados, clientes de retalho, muitos dos quais subscreveram vários produtos. As duas comissões de peritos identificaram nos dois casos indícios de prática ilícita de intermediação financeira na venda destes produtos aos balcões dos bancos. Em causa estão produtos estruturados muitos complexos que foram colocado junto de clientes de retalho que não tinham o perfil para compreender os riscos que estavam a correr e que também não terão sido bem explicados.

No caso do Banif, as reclamações foram apresentadas por clientes em Portugal, já no universo BES as reclamações recebidas pela comissão de peritos dos clientes da Venezuela, África do Sul e do Banco Privée, a maioria dos quais são emigrantes portugueses.

Só são elegíveis para efeitos de recuperação futura produtos emitidos por sociedades ligadas aos grupos Banif e BES e vendidas aos balcões das instituições e que sejam instrumentos de dívida, como obrigações ou papel comercial. Este processo seguirá o quadro legal criado pela lei de 2017 criada para permitir a indemnização dos lesados do Banco Espírito Santo, nomeadamente dos que subscreveram papel comercial. O financiamento desta solução conta com uma garantia do Estado.