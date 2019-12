Por ser um SUV, de longe o carro da moda cá e lá fora, por oferecer até sete lugares e por ser apenas 10% mais caro do que o Model 3, com quem partilha plataforma, motores e baterias, o Model Y promete ser o veículo que mais irá vender na gama da Tesla. Para juntar maior complexidade ao ‘problema’, será também o primeiro modelo do fabricante que vai começar a ser fabricado quase em simultâneo em dois continentes e, muito em breve, em três, uma vez que depois da Califórnia e de Xangai, o carro irá igualmente ser produzido na Gigafactory 4, a construir próximo de Berlim.

Inicialmente, o Model Y esteve programado para chegar ao mercado apenas no último trimestre de 2020, mas recentemente a própria Tesla admitiu que o projecto estava avançado face ao timing original e que era possível produzi-lo e vendê-lo no próximo Verão. Agora, o Deutsche Bank informou que espera que o SUV com base no Model 3 surja ainda durante o primeiro trimestre de 2020. A confirmar-se, trata-se de um ganho de nove meses num construtor que ficou conhecido por inúmeros atrasos no lançamento do Model 3.

Elon Musk já tinha admitido que foram cometidos erros de juventude com o mais barato dos Tesla. Primeiro, por excesso de automatização, depois por falta de experiência em lidar com a produção de 500.000 unidades/ano, quando até então a Tesla produzia apenas 100.000 carros e divididos por dois modelos distintos (Model S e X). Parece que o fabricante norte-americano terá aprendido com os erros.

Um dos trunfos do Model Y é a possibilidade de oferecer uma 3ª fila de bancos. Veja aqui como são os dois últimos dos sete assentos disponíveis 5 fotos

O banco alemão baseia as suas previsões nas encomendas colocadas a fornecedores, especialmente os que são necessários para garantir a produção de cada uma das unidades. Mesmo que seja apenas em Março, e ainda num número reduzido de unidades, não faltarão interessados no modelo, que entretanto tem sido apanhado em testes e já sem qualquer camuflagem.

Num destes percursos de ensaio, uma das unidades do Model Y permitiu que alguém fotografasse o seu interior, com destaque para a zona traseira do habitáculo, onde é possível visualizar a terceira fila de bancos, onde será possível acomodar o 6º e o 7º passageiros. Tal como acontece no Model X, substancialmente maior do que o Y, também este SUV terá três filas de bancos, com a última a poder ser escamoteável no fundo da mala e a estar destinada a crianças de menor estatura. Isto é possível por o Model Y dever ser um pouco mais comprido do que os 4,69 metros do Model 3.