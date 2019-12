A Procuradora- Geral adjunta, Maria José Morgado, criticou esta terça-feira o novo pacote de medidas contra a corrupção anunciado pelo Governo. “Estamos a propor aspirinas quando precisamos de quimioterapia”, disse num debate sobre “Justiça e Democracia” que decorre no auditório do Observador — um dia depois de a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, ter anunciado que quer alargar os casos em que seja possível uma justiça negociada entre o tribunais, o Ministério Público e os arguidos.

Francisca Van Dunem, que antes de chegar a ministra ocupava o cargo que agora é de Maria José Morgado, defende também o reforço da suspensão provisória do processo mediante confissão integral dos crimes praticados e a criação de um juízo de competência especializada para julgar os casos de criminalidade económico-financeira e de outros crimes mais complexos. Mas nenhuma destas medidas mereceu um elogio por parte de Morgado.

A magistrada lembrou que a cada dois anos têm sido apresentados “pacotes de corrupção” para uma matéria que é “extremamente” complexa. “Estamos a falar de matérias extremamente complexas e que estão a ser tratadas de forma compactada, em termos de espetáculo, como os justiceiros gostam”, criticou. Medidas que, defende, “pertencem ao corpo de magistrados dos juízes e dos procuradores e não do Governon”.

Para a magistrada era importante que este grupo de trabalho olhasse, sim, para a origem deste crime, para “as fontes de corrupção em Portugal”. Até porque o importante agora seria tomar medidas ao nível da prevenção. A magistrada lembra que entre a denúncia do crime até à acusação podem passar dez anos,e depois até ao julgamento outros cinco. “O arguido não vai confessar a culpa ou culpar coautores se não tiver o risco sério de ser condenado”, diz, o que dificilmente acreditará dados os tempos da Justiça.

Por outro lado, é preciso dotar o Ministério Público de software, uma vez que estes criminosos estão cada vez mais sofisticados. “Temos que ter intelligence e software, adaptados às necessidade sede ação penal. Neste momento não temos esse software. Os arguidos têm equipamento de última geração”, considerou, para acrescentar que a estratégia do governo “corre o risco de se tornar uma ficção”

Ao lado de Maria José Morgado, para o painel “O que fazer para melhorar a celeridade e a eficácia da Justiça Penal e do combate à corrupção?”, esteve também o juiz desembargador Ricardo Cardoso. Também ele considerou não estarem reunidas no nosso sistema jurídico condições para a aplicação de uma justiça negociada. “São fórmulas que vêm fora do nosso sistema de direito, quando tentamos a aplicação dessas fórmulas resultam em leis que não têm aplicação. Não se pode importar os outros sistemas diretamente”, disse.

Fazer leis não é copiar o que se passa lá fora”, acrescentou Ricardo Cardoso.

Também o juiz desembargador considerou não haver prevenção do crime. “As vantagens do crime são superiores à ameaça do crime que possa cair sobre os mesmos. Há uma ineficácia”, criticou.

E para essa ineficácia contribui o próprio sistema que permite que um julgamento de prolongue durante anos e que sejam ouvidas todas as testemunhas, correndo o risco do julgamento ser anulado. “Há julgamentos que não se justifica que durem tanto tempo, como o Casa Pia que demorou cinco anos, é incomportável que se permite trazer todas as testemunhas e mais algumas”, considerou.

Um “regime demasiado garantístico”, como considerou por seu tunro a terceira interveniente deste painel, Teresa Violante, que é investigadora na Universidade Friedrich-Alexander, em Nuremberga (Alemanha) e especialista em Direito Constitucional Comparado e Direito Europeu. “Transpor um instituto jurídico de um sistema para o outro pode ter um efeito patológico”, advertiu.