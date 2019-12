Várias pessoas morreram — entre elas, um polícia — na sequência de um tiroteio que durou mais de uma hora, na tarde desta terça-feira em Jersey City, no estado norte-americano de New Jersey, avança a CNN.

A CBS adianta que dois suspeitos — uma mulher e um homem — estão barricados numa loja. Até ao momento, 12 escolas na região foram fechadas por precaução na sequência deste incidente. A polícia pediu entretanto no Twitter que as pessoas se afastem daquela zona devido a um “tiroteio ativo”. No mesmo tweet, as autoridades informam que todos os serviços de autocarros para aquela zona foram suspensos.

***ALERT*** NJ Transit Police are assisting Jersey City with an active shooting incident within the area of the west side branch. Stay clear of the area until further notice. HBLR service is suspended. ALL bus service on the West Side Branch is suspended updates to follow — NJ TRANSIT Police (@NJTransitPolice) December 10, 2019

Durante mais de uma hora, ouviu-se o som de vários disparos, sobrepostos uns aos outros, no bairro residencial de Greenville, como se pode ouvir em vídeos divulgados no Twitter:

Several shots fired pic.twitter.com/FyknpxCqwG — Keldy Ortiz (@KeldyOrtiz) December 10, 2019

Vários meios policiais foram mobilizados para o local, transformando aquele bairro residencial naquilo que o The New York Times descreveu como “uma zona de guerra”. Não é claro, para já, quantas pessoas foram atingidas.

Entretanto, o Governador Phil Murphy já veio expressar os seus “pensamentos e orações” para com os “homens e mulheres da Polícia de Nova Jersey”.

I have been briefed on the unfolding situation in Jersey City. Our thoughts and prayers are with the men and women of the Jersey City Police Department, especially with the officers shot during this standoff, and with the residents and schoolchildren currently under lockdown. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 10, 2019

(em atualização)