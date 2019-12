Marie Fredriksson, vocalista e co-fundadora da banda Roxette, morreu na segunda-feira, aos 61 anos. A morte da cantora sueca foi confirmada pela sua promotora, a Dimberg Jernberg Management, em comunicado. “É com muita tristeza que temos de anunciar que Marie Fredriksson, da Roxette, morreu na manhã de 9 de dezembro, na sequência de uma batalha de 17 anos contra o cancro”, anunciou a Dimberg Jernberg.

A vocalista foi diagnosticada com cancro em 2002. Nessa altura, recebeu um tratamento agressivo para um tumor cerebral e conseguiu regressar aos palcos em 2009. Nos anos seguintes, os Roxette lançaram três álbuns de originais — Charm School (2011), Travelling (2012) e Good Karma (2016) — e fizeram uma digressão mundial. Mas a doença acabou por vencer.

Per Gessie, dos Roxette: “As coisas não voltarão a ser as mesmas”

Na mesma nota, Per Gessie, com quem Marie Fredriksson fundou os Roxette em 1986, agradeceu à cantora e amiga “por tudo”. Os dois conheceram-se em Hamstad, no sul da Suécia, onde Fredriksson nasceu a 30 de maio de 1958. “Juntos começaram uma jornada histórica que, nos anos seguintes, os transformaria numa das maiores bandas pop do mundo”, referiu a Dimberg Jernberg.

Mas foi no seu país que os Roxette começaram por ficar conhecidos, com o lançamento do primeiro álbum, Pearls of Passion, em 1986. O single “The Look”, do segundo álbum Look Sharp!, tornou-os famosos além fronteira. O grupo, que vendeu mais de 80 milhões de discos no mundo inteiro, ficou conhecido por canções como “It Must Have Been Love” e “Listen to Your Heart”.

[O vídeo de “It Must Have Been Love”, de 1986:]

“Eras uma artista extraordinária, mestre da voz, uma performer incrível”, disse Gessie. “Obrigada por pintares as minhas canções cinzentas com as cores mais maravilhosas. Foste a amiga mais maravilha durante mais de 40 anos. Sinto-me orgulhoso, honrado e feliz por teres partilhado comigo tanto do teu tempo, talento, calor humano, generosidade e sentido de humor”, afirmou ainda, garantindo que “as coisas não voltarão a ser as mesmas”.

Marie Fredriksson era casada com músico sueco Mikael Bolyos, com quem tinha dois filhos.