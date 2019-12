Os cinemas portugueses registaram até novembro cerca de 14 milhões de espectadores, o que representa um aumento de 841 mil bilhetes emitidos (6,4%) face ao mesmo período de 2018, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Segundo os dados mensais do instituto, e quando falta contabilizar o mês de dezembro, 2019 regista um saldo positivo tanto em número de espectadores como de receita bruta de bilheteira, com 14 milhões de espectadores e 75,1 milhões de euros. No mesmo período de 2018, os valores tinham ficado em 13,2 milhões de espectadores e 70 milhões de euros de receita bruta.

Olhando apenas para novembro, e comparando com o mesmo mês de 2018, o resultado é de uma quebra de 14% nas receitas, para 6,2 milhões de euros, e 13,2% de descida de assistência em sala, para 1,1 milhões de espectadores.

Até novembro, o filme mais visto pelos portugueses foi “O Rei Leão”, de Jon Favreau, com 1,2 milhões de espectadores.

Quanto ao cinema português, até novembro estrearam-se 43 filmes em sala, que obtiveram 686 mil espectadores e 3,4 milhões de euros de receita. “Variações”, de João Maia, figurará como o filme português mais visto este ano no circuito comercial com 277.864 espectadores.

Dos 14 milhões de espectadores registados até novembro, dez milhões viram filmes distribuídos pela NOS Lusomundo Audiovisuais, líder do mercado.