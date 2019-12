Artigo em atualização

O 11.º dia de julgamento do caso de Alcochete contará com a audição de mais dois jogadores por videoconferência através do Tribunal do Montijo, neste caso Ristovski (que contará com ajuda de tradutor) e Bruno Fernandes – que chegou a rescindir contrato com o Sporting tendo como principal suporte jurídico a invasão à Academia, antes de voltar atrás e assinar um novo contrato com os leões, onde é capitão e jogador mais influente da equipa. Antes, Vasco Fernandes, secretário técnico da equipa principal de futebol verde e branca, está como testemunha do Ministério Público no Tribunal de Monsanto, que recebe há um mês todas as sessões do julgamento.

Numa sessão que começou mais uma vez com atraso (já depois das 10h, cerca de meia hora depois da chegada da testemunha e de quase todos os advogados), Vasco Fernandes começou por explicar onde se encontrava quando se deu a invasão à Academia.

De recordar que, esta segunda-feira, Luís Maximiano e Mathieu (num depoimento que mereceu nota de destaque nos espanhóis Marca, As e Mundo Deportivo desta terça-feira) referiram Vasco Fernandes nos depoimentos, ao recordarem a imagem do secretário técnico a tentar fechar as portas do balneário sem sucesso antes da entrada dos invasores no balneário da equipa. No primeiro depoimento feito no Posto da GNR do Montijo, o responsável do clube leonino referiu também ter sido atingido por um objeto no meio da confusão, não conseguindo precisar nem do que se trataria nem a identidade do autor da agressão. Em paralelo, e de acordo com testemunhos não só dos jogadores mas também de técnicos e outros elementos do staff, foi Vasco Fernandes que, como era habitual, enviou uma mensagem a todo o plantel para avisar o dia e a hora do treino na véspera da invasão a Alcochete.

O que disse Bruno Fernandes na GNR e quando rescindiu, em junho de 2018

Bruno Fernandes, um dos três jogadores que rescindiram com o Sporting mas que assinaram mais tarde um novo contrato com o clube leonino, é um dos depoimentos mais aguardados neste caso de Alcochete até pelo mediatismo que envolve numa altura em que é o jogador mais influente da equipa leonina, além de capitão. No depoimento que prestou na madrugada depois da invasão, o médio referiu que se encontrava ao lado de William na altura em que os indivíduos entraram no balneário, falando em agressões com chapadas também aos outros três elementos mais visados por todos os depoimentos como “alvos”: Rui Patrício, Marcos Acuña e Battaglia.

Na carta de rescisão apresentada a 11 de junho ao Sporting (no mesmo dia que William Carvalho e Gelson Martins, na altura todos concentrados na Seleção Nacional que se encontrava na Rússia a poucos dias de fazer a estreia no Campeonato do Mundo), Bruno Fernandes seguiu uma espécie de “minuta” dos primeiros jogadores a revogar de forma unilateral os seus vínculos (Rui Patrício e Daniel Podence), nomeando vários factos das mensagens de Bruno de Carvalho à invasão à Academia, passando por todos os acontecimentos depois da derrota dos leões em Madrid frente ao Atlético. Ainda assim, o médio deixou seis frases “diferentes” na primeira pessoa.

“A verdade é que tememos todos pela nossa vida. A partir de determinada altura, o descontrolo era tal que senti que podia não sair dali com vida!”, destacou, antes de fazer outras confissões. “Ainda hoje acordo de noite, em sobressalto, com as imagens de terror que retive e que revejo e não consigo pensar em voltar àquele local (…) Acordo banhado em suor e com a sensação física, até de dor, que estou a levar chapadas (…) Tanto mais que existem responsáveis do ataque de Alcochete que fugiram, e podem voltar a atacar-nos, até para nos intimidar nos nossos depoimentos (…) Tenho 23 anos, amo o que faço, e sei que não o poderei fazer mais do que uma década, e sei que dependo, para alcançar os meus objetivos, não só do meu desempenho individual, como de um grupo de trabalho, motivado e respeitado. Tenho, pois, o direito a exercer a minha profissão em condições semelhantes e com a dignidade que o Sporting não me proporcionou”. “Vim para o Sporting por causa de um projeto desportivo que já não existe, que se desmoronou por culpa exclusiva do Sporting”, rematava nessa carta.