O nosso Porto, tão bonito como só ele sabe ser. Cheio de luz e tradição. Ruas bonitas e o Douro como pano de fudo. E, claro, muitas coisas para fazer este Natal pela Invicta, desde exposições a espetáculos, mercados, feiras, pistas de gelo, eventos para as crianças, muitas coisas gratuitas a acontecer pelas ruas, sem esquecer o circo do Natal no Coliseu.

Se ainda não foi contagiado pelo espírito do Natal no Porto, só tem de sair de casa, porque tem coisas para fazer todos os dias de Dezembro. Estas são as nossas sugestões para fazer com as crianças ou entre amigos, mas pode consultar a programação completa do Natal na cidade do Porto aqui.

Mercados de Natal

São uma excelente opção para passear, comprar marcas nacionais, assistir a eventos e iniciativas natalícias. Há três grandes Mercados de Natal na Baixa do Porto – o Mercado da Alegria, o Artes & Ofícios do Porto e o Artesanatus Porto –, mas a cidade ganha vida este mês com dezenas de mercadinhos e feiras para todos os gostos. A lista é grande. Sugerimos que consulte toda a programação no site Porto, aqui.

Pistas de gelo

Leve as crianças a viver uma experiência divertida – e uma aventura também porque patinar no gelo não é fácil – nas duas pistas de gelo que foram montadas no Porto, na Praça de D. João I e na Rotunda da Boavista. Mas esta não é uma ideia só para as crianças. É para todas as idades – junte os seus amigos e aventurem-se numa tarde diferente. Não nos responsabilizamos pelas dores de pernas no dia seguinte.

Onde: Praça de D. João I e na Rotunda da Boavista

Quando: Até 12 de Janeiro

O circo vem à rua

Se não podemos ir ao circo, é o circo que vem até nós. Todos os sábados e domingos, o programa Natal a Rir vai montar espetáculos de rua que trazem humor, magia, malabarismo, acrobacias, música e mímica com artistas vindos de vários países. Saia de casa, vá passear e… rir.

Onde: Placa superior da Avenida dos Aliados

Quando: Até 22 de Dezembro, sábados e domingos às 16h30

Praça da Fantasia

Levar as crianças ao Polo Norte é impossível. Mas pode levá-las à Praça da Fantasia onde, num único espaço, vão poder divertir-se com uma rampa de gelo, carrosséis, pistas de carros, um comboio mágico, jogos e não vai faltar a Casa do Pai Natal.

Onde: Praça Mouzinho de Albuquerque

Quando: Até 12 de Janeiro

Magia dentro da árvore de Natal

O interior da árvore de Natal vai ser o palco mágico para uma série de espetáculos para toda a família nas tardes de sábado e domingo. Vai haver contos e teatro de marionetas para os mais novos viverem esta experiência de sonho.

Onde: Árvore de Natal da Cidade do Porto, Praça do General Humberto Delgado

Quando: Os contos são às 16h e às 18h nos sábados 8, 15 e 22. Os teatros de marioneta às 17h30 nos domingos, 9, 16 e 23

Natal no Coliseu

O Circo volta ao Coliseu do Porto este ano com artistas premiados e números em estreia absoluta trazidos por oito trupes vindas de vários países. Altos voos, trazpézio triplo e muitas aventuras na corda-bamba para acelerar o coração.

Onde: Coliseu do Porto

Quando: De 13 de Dezembro a 1 de Janeiro

