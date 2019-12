Da segunda febre do Frozen ao regresso aos brinquedos de madeira, passando por agasalhos, livros e entreténs de toda a espécie, escolher presentes de Natal para os miúdos é mergulhar às cegas num poço de opções ao qual dificilmente verá o fundo. Avisos à navegação: nem tudo se resume a consolas e videojogos, as tendências de moda também regem os pequenos armários e personagens de animação e ficção como as de Toy Story e Star Wars continuam a não ter idade. A começar nos 4 euros e até perder a cabeça com engenhocas de três dígitos, juntámos 60 sugestões de presentes de Natal para crianças. Espreite-as na fotogaleria.