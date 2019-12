Vinte e quatro horas depois de o Whakaari ter entrado em erupção, as operações de busca já foram retomadas mas as autoridades neozelandesas continuam a não conseguir chegar à White Island, para regatar os oito turistas desaparecidos esta segunda-feira. Tudo aponta para que não tenham resistido — “Diria com forte convicção de que ninguém na ilha sobreviveu“, disse já esta terça-feira aos jornalistas John Tims, vice-comissário da Polícia da Nova Zelândia —, o que, a confirmar-se, aumentará para 13 o número de vítimas fatais do desastre.

E a contagem não deverá ficar por aí, avisou entretanto Pete Watson, do Ministério da Saúde neozelandês, citado pelo Guardian: 27 dos 31 feridos ainda internados em hospitais espalhados pelo país têm queimaduras graves em pelo menos 30% do corpo e não se espera que todos sobrevivam. “Muitos sofreram lesões por inalação de fumo, têm danos nos pulmões, pelo que estão a receber apoio nas vias aéreas. Nesta fase, é neste estado que está a maioria das pessoas hospitalizadas”, acrescentou.

De acordo com um comunicado emitido pela Polícia da Nova Zelândia, entre os 47 turistas na ilha no momento da erupção, estavam 24 cidadãos australianos, nove americanos, 5 neozelandeses, 4 alemães, dois chineses, dois britânicos e um malaio — 5 morreram, 8 estão desaparecidos, 34 foram resgatados e 31 permanecem hospitalizados.

Segundo o mesmo documento, apesar de o vice-comissário Tims ter admitido já esta terça-feira a abertura de uma investigação criminal sobre os acontecimentos, é “demasiado cedo” para presumir que será necessário enveredar por essa via. “Neste momento a polícia está a investigar a morte das pessoas em Whakaari/ White Island em nome do gabinete do médico legista. Como correção de uma afirmação feita anteriormente, declaramos que é demasiado cedo para confirmar se também vai ou não acontecer uma investigação criminal“.

Citada pela BBC, a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Adern, também aludiu a uma possível investigação criminal: “Sabemos que surgirão questões maiores relativamente a este acontecimento. Estas questões devem ser colocadas e têm de ser respondidas”.

O vulcão de White Island, Whakaari para os maori, é o mais ativo da Nova Zelândia. Ainda assim, a ilha, desde 1936 propriedade privada dos Buttle, uma família de Auckland, é destino frequente de excursões turísticas.