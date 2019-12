O Conselho de Ministros aprovou, esta quarta-feira, o Plano de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que inclui um reforço de 800 milhões de euros no orçamento da Saúde e a contratação de até 8400 profissionais da saúde.

O anúncio foi feito, esta quarta-feira, pela ministra da Saúde, Marta Temido, e por Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.

O plano inclui um reforço de 800 milhões de euros, em 2020, para o Programa Operacional da Saúde, com vista a reduzir a dívida e aumentar a capacidade de resposta e de produção do SNS. Recorde-se que este é o valor mencionado pelo Bloco de Esquerda. De acordo com o Governo, este é o maior esforço inicial de sempre, abrindo assim caminho a uma melhor gestão dos estabelecimentos de saúde.

Já em 2019 haverá uma injeção de 550 milhões de euros para reduzir os pagamentos em dívida deste ano, avançou ainda a ministra da Saúde.

Dentro do bolo dos 800 milhões de euros, o Governo prevê uma verba de 100 milhões de euros de prémios de desempenho para os hospitais e 4 milhões para os cuidados de saúde primários, o que irá permitir reduziras listas de espera e aumentar a produção — isto é, haver mais consultas e mais cirurgias.

Marta Temido anunciou ainda um plano de investimento plurianual no valor de 190 milhões de euros, com o objetivo de continuar a modernizar e requalificar a rede de hospitais e de centros de saúde. Parte deste valor estará incluído nos 800 milhões de euros orçamentados para 2020, mas o Governo não especificou o montante.

“Estes 190 milhões de euros preveem novos investimentos. Fazem parte da programação de investimento para 2020 e não só. Estão e poderão também ter reflexo em orçamentos futuros. Estão aqui incluídos projetos como a remodelação de um dos edifícios do Hospital de Gaia. É uma obra que afeta vários anos e há aqui uma componente de plurianualidade que não permite aferi-la estritamente em função dos 800 milhões de euros ou do orçamento de 2020”, esclareceu a minsitra da Saúde.

Este plano inclui ainda a contratação de até 8426 profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos, entre outros) em 2020 e 2021. Um cenário que aumenta o ritmo anual de contratações em 14% face à legislatura anterior, refere Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.

Foi ainda anunciado um reforço na autonomia, já a partir de 2020, das unidades de saúde que integram o SNS com a natureza de entidade pública empresarial — hospitais EPE —, em particular no que toca a contratações para substituição de profissionais de saúde.

“[Este é um] passo decisivo para a melhoria da capacidade de resposta do SNS em termos de um caminho sustentado para a redução da suborçamentação e da dívida, para o reforço dos profissionais de saúde em quantidade e em motivação, para a melhoria do investimento num conjunto de áreas e sobretudo para o aumento da atividade assistencial para resposta às pessoas, que são o centro da nova Lei de Bases da Saúde”, afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa do Presidência do Conselho de Ministros.