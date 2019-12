Ângelo Rodrigues foi o nome nacional mais pesquisado pelos portugueses no Google em 2019, anunciou a empresa tecnológica esta quarta-feira em comunicado. Já o Flamengo, a equipa de futebol brasileira liderada por Jorge Jesus, foi o segundo assunto mais pesquisado. O nome da estrela da Disney Cameron Boyce, que morreu em 2019, também esteve entre os mais pesquisados, num ranking que conta também com Eduardo Beauté (que também morreu em 2019) e com Roberto Leal.

Nas séries, a curiosidade sobre “Game of Thrones” e os “Oscars” lideraram as pesquisas. E na categoria das perguntas “como” mais pesquisadas, os primeiros lugares contam com “como saber onde votar?” e “como funciona o Tinder?”. Veja abaixo a lista dos assuntos mais pesquisados por categorias:

O que mais pesquisaram no geral:

Ângelo Rodrigues

Flamengo

Cameron Boyce

Eduardo Beauté

Museu do Prado

Claudio Bravo Camus

Queda do Muro de Berlim

Roberto Leal

Conan Osíris

Copa América

Nomes nacionais mais pesquisados:

Ângelo Rodrigues

Eduardo Beauté

Roberto Leal

Conan Osíris

João Félix

Bruno Fernandes

André Gomes

Freitas do Amaral

José Mário Branco

Carolina Loureiro

Perguntas “como” mais pesquisadas:

Como saber onde votar?

Como funciona o Tinder?

Como fazer caramelo?

Como fazer registo animal no SIAC?

Como preencher o IRS?

Como ganhar dinheiro?

Como ver o prémio na lotaria clássica?

Como funciona o PayPal?

Como tirar ferrugem?

Como apagar a conta no Instagram?

Programas de televisão ou séries mais pesquisadas:

Game of Thrones

Oscars

Chernobyl

Love on Top

Eurovision

Festival da Canção

Like me

Quem quer casar com o meu filho

Casados à primeira vista

Quem quer namorar com o agricultor

Nomes internacionais mais procurados:

Cameron Boyce

Claudio Bravo Camus

Luke Perry

Lady Gaga

Emiliano Sala

Iker Casillas

Billie Eilish

Gabriel Diniz

Gugu

Karl Lagerfeld

O “Ano em Pesquisa da Google” informa sobre quais foram as pesquisas que tiveram o maior pico de tráfego durante um período sustentado, em 2019, quando comparado com 2018. Como? Estudando a agregação de triliões de pesquisas que as pessoas fizeram no motor de busca da Google durante o ano. A empresa utiliza informação de múltiplas fontes, incluindo a ferramenta pública Google Trends, bem como outras internas.