O Rock in Rio Lisboa revelou outros dois nomes do alinhamento da edição de 2020. Depois dos Foo Fighters, a organização do festival de música anunciou esta quarta-feira a presença de Camila Cabello, em estreia absoluta em Portugal, e o regresso dos Black Eyed Peas, que encerrarão o primeiro dia do evento. Cabello também atuará a 20 de junho.

Camila Cabello começou no mundo da música como membro do grupo Fifth Harmony, mas foi a solo que teve o maior sucesso. Com dois álbuns editados, Camila (2018) e Romance (2019), a cantora de origem cubana conta já com vários prémios e nomeações para os Grammy. Entre os seus singles de maior sucesso contam-se “Havan” e “Señorita”.

Com quase 30 anos de carreira, sete álbuns de originais, mais de 76 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e 87 prémios arrecadados, os Black Eyed Peas dispensam apresentações. Autores de hits como “Where Is the Love?” ou “I Gotta Feeling”, vão regressar ao Rock in Rio mais de uma década depois da sua estreia no festival, na primeira edição, em 2004.

O Rock in Rio Lisboa vai regressar ao Parque da Bela Vista nos fins de semana de 20 e 21 de junho e 27 e 28 de junho. Segundo a organização, a edição de 2020 terá 12 horas de entretenimento diário, em 14 espaços distintos. Os primeiros bilhetes estão disponíveis através do Pack Experiências Rock in Rio, disponível nas lojas FNAC por 69 euros, ou da edição limitade de bilhetes com 20% de desconto em Cartão Continente, disponível até 31 de dezembro, no site do Continente e nas lojas aderentes.