A intervenção do deputado do CDS Telmo Correia obrigou a deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira a invocar a defesa da honra para poder responder ao deputado democrata-cristão. Joacine já tinha completado a sua intervenção no debate, depois da apresentação de todas as propostas de alteração à Lei da Nacionalidade, mas não deixou que as afirmações de Telmo Correia passassem sem resposta.

“Esta alteração à Lei da Nacionalidade é de quem desvaloriza a nacionalidade, a nação portuguesa. No caso do Livre não nos surpreende, vimos bem como tratam alguns símbolos nacionais”, disse Telmo Correia no final da intervenção, motivando a defesa de Joacine Katar Moreira.

“É inadmissível num ambiente igual a este eu estar a ouvir de senhores deputados de que andei em manifestações a atacar qualquer simbologia nacional. É inadmissível. Em momento algum eu realizei isto. Em momento algum eu atentei à simbologia nacional. É uma mentira absoluta”, respondeu a deputada do Livre apoiada pelos aplausos da bancada do PS.

Ainda antes que o deputado do CDS pudesse responder, a bancada do Bloco de Esquerda pedia a Telmo Correia que pedisse “desculpa” pela intervenção anterior.

Na resposta, Telmo Correia desmentiu ter dito o que Joacine Katar Moreira invocava. “Não disse que a senhora deputada tinha ofendido símbolos nacionais, não vou invocar nenhuma separação entre sua excelência e o Livre. Existiu aqui à porta do Parlamento uma manifestação do seu partido a dizer que a bandeira nacional era colonialista e não é admissível”, disse perante um mal-estar evidente nas bancadas do hemiciclo, especialmente na esquerda que foi interrompendo a intervenção do deputado do CDS.