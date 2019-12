A surpresa chegou num envelope vermelho, dado a cada um dos 198 funcionários durante a habitual festa de fim do ano da empresa: um total de 10 milhões de dólares (cerca de 9 milhões de euros) em bónus distribuídos por todos os funcionários em função do número de anos que lá trabalhavam. Um “milagre” apelidaram alguns, que fizeram filas para abraçar e agradecer aos chefes.

Trata-se da St. John Properties, uma empresa de imobiliário do estado de Maryland, nos EUA, que alcançou o objetivo anual de desenvolver 20 milhões de metros quadrados em imóveis, duplicando o valor em apenas 14 anos, segundo explicou o presidente da imobiliária Lawrence Maykrantz. “Queríamos agradecer a todos os nossos funcionários que nos ajudaram a alcançar o objetivo e queríamos agradecer em grande”, disse, em declarações à CNN.

It’s our honor to publicly announce that a $10 mil bonus will be paid to all SJP employees in celebration of achieving our goal of developing 20 mil SF of CRE space! We are thankful for each of our employees, and thrilled to reward them in such a big way! https://t.co/EhfuulmVoG pic.twitter.com/pdw3zH6DbF

— St. John Properties (@stjohnprop) December 9, 2019