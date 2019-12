O Governo vai usar a mesma fórmula do aumento automático das pensões para subir os salários da Função Pública, anunciou esta quarta-feira José Abraão, líder da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP). Os dados da inflação divulgados esta quarta-feira pelo INE confirmam que as pensões no próximo ano vão subir até 0,7%. A FESAP diz-se que os trabalhadores se sentem “defraudados”.

“A proposta que o secretário de Estado do Orçamento nos fez foi, exatamente, que iria aumentar os salários de todos os trabalhadores da Administração Pública no ano de 2020, utilizando a fórmula que vai ser utilizada para o aumento das pensões. Ainda não têm o número fechado, mas é um aumento de tal maneira ridículo, inaceitável, incompreensível, que dissemos ao Governo que isto é uma provocação clara aos trabalhadores da administração pública”, disse José Abraão, à saída da reunião com o secretário de estado do Orçamento João Leão e o secretário de estado da Administração Pública, José Couto. “É completamente inaceitável.”

A fórmula de aumento automático das pensões define que as pensões sejam atualizadas com base numa fórmula que inclui a média da habitação sem inflação nos últimos 12 meses registada em novembro — 0,24%, segundo os dados divulgados —, assim como a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos. A fórmula depende consoante os rendimentos. E define que, se a média do crescimento da economia nos últimos dois anos superar os 2%, como deverá acontecer,as pensões mais baixas, até cerca de 877 euros (dois Indexantes de Apoios Sociais – IAS) sejam aumentadas à taxa de inflação média sem habitação (0,24%) acrescida de um bónus de 0,5 pontos percentuais. Ou seja, 0,74% — valor que é arredondado para 0,7%.

Para quem ganha acima desse valor e até seis IAS (cerca de 2.632 euros), o aumento corresponde à inflação (0,24%). A partir desse valor de pensão, o aumento é igual à inflação reduzida de 0,25 pontos percentuais. Neste caso, não haverá espaço para aumentos nos mais baixos.

Porém, segundo José Abraão, o Governo garantiu que todos os funcionários públicos terão aumentos salariais em 2020.

No Programa do Governo, o Executivo previa que a subida dos salários “decorrerá, nos primeiros anos, em grande medida, do impacto das medidas de descongelamento das carreiras, que será particularmente elevado até 2020, do efeito extraordinário da reposição do tempo nalgumas carreiras até 2021 e do aumento do emprego público que se tem verificado nos últimos anos, mas inclui também uma margem para aumentos dos salários, que poderão ser mais expressivos a partir de 2021”.

A FESAP, afeta à UGT, reivindica aumentos salariais de 3,5%, enquanto que o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) pede um aumento de 3%. A Frente Comum, da CGTP, reclama aumentos de 90 euros.

Progressões vão custar 500 milhões de euros

Só em progressões e revisões nas carreiras — excluindo os aumentos salariais — o Governo vai gastar 500 milhões de euros, segundo José Abraão. “Nós dissemos: não misturem as progressões nem venham com as médias porque os trabalhadores não vivem das médias”. O Executivo garantiu também que será firmado um protocolo negocial “para os próximos meses podermos negociar um conjunto de carreiras”, assim como a questão das pré-reformas.

Segundo o sindicalista, o Governo também mostrou disponibilidade “para corrigir a inflação no ano de 2020, se for superior”. O ministro das Finanças, Mário Centeno, já tinha dito em entrevista que os aumentos salariais na função pública se poderia fazer ao nível da inflação. Mas colocou-se a questão sobre que valor iria o Executivo ter em conta: a inflação deste ano (0,3%), ou a estimada para o próximo ano — entre 1,2% e 1,4%.

“Em termos fiscais disseram-nos que estão disponíveis para fazer algumas correções com o objetivo de despenalizar as famílias que têm mais filhos. Mostrou-se alguma sensibilidade para corrigir a situação fiscal no que toca ao assistente técnico. Mostrou também disponibilidade para corrigir a inflação no ano de 2020 se for superior. O que dissemos ao Governo foi ‘façam lá as correções que entenderem’. Com estes valores que colocam em cima da mesa não há qualquer possibilidade de aceitar aumentos ridículos, incompreensíveis, dez anos depois [do último aumento salarial].

Na sexta-feira há uma reunião suplementar entre Governo e sindicatos. A FESAP usará “todas as fórmulas de luta ao seu alcance”.

(Em atualização)