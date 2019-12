O ator norte-americano Harrison Ford esteve nesta terça-feira em Madrid para participar na Cimeira do Clima da ONU ao lado de Michael Bloomberg — ex-presidente da câmara de Nova Iorque e um dos candidatos democratas à presidência norte-americana na eleição marcada para 2020 — e criticar os discursos negacionistas das alterações climáticas de Donald Trump.

Numa conferência a que a presença surpresa da estrela de Hollywood atraiu centenas de pessoas, os dois acusaram o presidente norte-americano de “falta de coragem” por querer retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Bloomberg garantiu, aliás, que a primeira medida que tomará se for eleito em 2020 é voltar a incluir os EUA no Acordo de Paris. “Combater as alterações climáticas não requer milagres, mas sim investimento e um sentido comum.”

Por seu turno, o ator que ficou famoso por protagonizar Indiana Jones e A Guerra das Estrelas — e que entretanto se tornou num ativista pelo clima — apelou a uma “ação coletiva” que permita reverter as alterações climáticas. “Como muitos de vós, senti um grande desespero com o estado do mundo, pelo nosso futuro. Um futuro que inclui os meus cinco filhos, os meus três netos, seus filhos. As pessoas estão assustadas, enojadas.”

O ator faz parte da comitiva de personalidades norte-americanas que se dirigiram a Madrid para participar na COP25, que inclui, além de Michael Bloomberg, também o ex-vice-presidente Al Gore e o ex-secretário de Estado John Kerry (que em 2015 assinou em nome dos EUA o Acordo de Paris). Trump, por seu turno, não esteve presente. “Estou aqui porque o presidente Trump não veio”, afirmou Michael Bloomberg.

“É fantástico estar em Madrid juntamente com os americanos que estão comprometidos com a luta contra as alterações climáticas”, acrescentou o candidato presidencial. “Infelizmente, não há um representante da Casa Branca e é a terceira Cimeira do Clima consecutiva em que isto acontece.”

A COP25 decorre em Madrid até esta sexta-feira. Durante esta semana acontecem as reuniões de alto nível, durante as quais deverão ser fixados os textos finais do encontro, aguardados com expectativa.