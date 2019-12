Está finalmente completa a família de compactos da Mercedes. A segunda geração do GLA foi apresentada e deve começar a chegar aos concessionários europeus já na próxima Primavera. A expectativa é que este modelo venha a capitalizar, em volume de vendas, o facto de ser simultaneamente um modelo compacto e um SUV, dois dos segmentos com maior procura.

Face à geração que vem substituir, o novo GLA é mais pequeno (1,5 cm), mas mais largo (3 cm) e muito mais alto (10 cm), o que lhe confere desde logo uma imagem mais encorpada mas menos dinâmica. Com 4,41 m de comprimento, 1,83 m de largura e 1,61 de altura, o modelo de entrada na gama SUV da Mercedes assenta numa nova arquitectura, a plataforma MFA que serve de base a todos os compactos da marca da estrela. O curioso é que, embora mais “curto”, o novo GLA chega com promessas de uma habitabilidade melhorada, tanto mais que a distância entre eixos aumentou 3 cm, fixando-se nos 2,73 m. Por outro lado, a largura dos eixos foi incrementada em 4 cm (1605 mm à frente e 1606 mm atrás) e a distância ao solo pode atingir os 143 mm, ou seja, mais 9 mm que o actual GLA.

8 fotos

Visualmente, esta nova geração destaca-se pelas projecções curtas, quer à frente quer atrás, e pelas cavas das rodas de maiores dimensões, que podem acolher jantes de 17 a 20 polegadas. É evidente a tentativa de aproximar o mais novo membro da família SUV da Mercedes à imagem dos manos maiores. Daí os novos grupos ópticos dianteiros, bem como a grelha do radiador, agora com distintivas entradas de ar juntamente com uma lamela simples e a estrela ao centro. Atrás, os farolins são bipartidos e os reflectores estão posicionados separadamente no pára-choques, em abono de uma maior abertura do compartimento de bagagens. A esse propósito, nota para o facto de a volumetria da bagageira ter sido incrementada em 14 litros, disponibilizando agora espaço para acomodar 435 litros.

Aumenta o espaço para as pernas no banco traseiro e também o volume do compartimento de bagagens 6 fotos

Se, por fora, o novo GLA persegue a estética dos todo-o-terreno, seja por via das rodas à face das extremidades da carroçaria, seja pelo recurso a revestimentos plásticos para proteger toda a zona inferior da carroçaria, por dentro, o habitáculo convoca de imediato a atmosfera do Classe A. O lado do condutor é dominado por um ecrã independente, disponível em três configurações: com dois ecrãs de 7 polegadas, com um ecrã de 7 e outro de 10,25 polegadas ou com dois ecrãs de 10,25 polegadas. O já conhecido sistema de infoentretenimento da Mercedes (MBUX) é de série, oferecendo uma lista quase infindável de opções de personalização.

Face à geração precedente, uma das maiores diferenças prende-se com a posição de condução, que passa a ser mais elevada, oferecendo uma melhor visibilidade, como é característico de um SUV. De acordo com a Mercedes, os bancos do condutor e do passageiro dianteiro estão posicionados a uma altura superior e são mais verticais face ao modelo anterior. Comparando com o Classe A, os bancos dianteiros estão a uma altura 14 cm superior (5 cm, comparando com o Classe B).

O interior remete para o Classe A, mas a posição de condução é muito mais elevada e a superfície vidrada melhora a visibilidade 7 fotos

Sob o capot, a unidade de entrada é o motor a gasolina de 1,33 litros de 163 cv, que corresponde à versão GLA 200, de tracção dianteira. Anuncia um consumo de 5,9-5,6 l/100 km em ciclo combinado e 135-129 g/km de emissões de CO 2 , cumprindo a aceleração de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos. Já o topo de gama é representado pelo Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC, com um motor de 2,0 litros e 306 cv de potência. Neste caso, o consumo de combustível salta para 7,5-7,4 l/100 km, e as emissões de CO2 apontam para 171-170 g/km. Em ambos os casos, a transmissão é sempre automática de dupla embraiagem.

De referir, ainda, que todos os GLA com tracção integral são equipados de série com um pacote de equipamento específico. O denominado Pack Off-Road Engineering inclui um modo de condução adicional (Offroad), que não só actua sobre o sistema de tracção como ajusta a resposta do motor e o funcionamento do ABS. A par disso, se equipado com os opcionais faróis Multibeam LED, o SUV oferece uma função especial de iluminação, que facilita a visualização de obstáculos em terreno irregular durante a noite.

Quanto aos sistemas de segurança, o novo GLA usufrui das mais recentes funcionalidades disponibilizadas pela Mercedes. Do pacote de Assistência à Condução fazem parte, por exemplo, a função de manobra de desvio, a função de corredor de emergência, o alerta de saída involuntária da faixa de rodagem e ainda a indicação da presença de peões na imediação de passadeiras.