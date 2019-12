Com transmissão em direto aqui, a partir das 18:30 horas, Ana Filipa Rosa, host da Rádio Observador, conversa sobre “A Tradição ainda Brilha no Natal” com quatro convidadas que vão partilhar as suas experiências.

No auditório do jornal online Observador, estão connosco a atriz e ex-modelo Yolanda Lobo, a jornalista de moda Pureza Fleming, a maquilhadora oficial do Observador, Nélia Vítor, e Vera Deus, consultora de moda do Freeport Lisboa Fashion Outlet e do Vila do Conde Porto Fashion Outlet.

Esta é a segunda conversa da série A Moda Desconstruída, uma parceria do Observador com o Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet.

