Cães, gatos, macacos, coelhos, ratos, “hamsters”, borboletas e até moscas da fruta já foram ao espaço. Porque é que uma ovelha não haveria de ir também? É o que sucede na segunda longa-metragem da Ovelha Choné, realizada por Will Becher e Richard Phelan, que haviam trabalhado como animadores no original, “A Ovelha Choné — O Filme” (2015). E tal como outra longa-metragem da Aardman, protagonizada por outras duas vedetas deste estúdio de animação, “Wallace e Gromit: A Maldição do Coelhomem” (2005), parodiava e homenageava os filmes de terror da Hammer, assim este “A Ovelha Choné — O Filme: A Quinta Contra-Ataca” tira o chapéu ao cinema de ficção científica ao mesmo tempo que goza com ele.

Um disco voador aterra perto de Mossy Bottom, deixando em estado de choque ovnilógico os habitantes da vila e causando a vinda de uma equipa do Ministério de Deteção de Alienígenas. Choné trava conhecimento com o tripulante da nave, um jovem e simpático alienígena de nome Lu-La, que roubou o comando do aparelho ao pai e veio parar à Terra sem saber bem como. Com a ajuda das restantes ovelhas e a participação involuntária do cão Bitzer, Choné decide evitar que o seu pequeno amigo seja capturado pelo governo e ajudá-lo a voltar ao planeta de origem. Ao mesmo tempo, o fazendeiro quer capitalizar no fenómeno e põe de pé, às três pancadas, um parque temático sobre alienígenas. O índice de disparate bate novos recordes.

O filme, onde Bechet e Phelan parodiam as principais fitas de ficção científica das últimas décadas, não dá um minuto de descanso ao espectador. É um moto contínuo de “gags”, pastiches, piadas em segundo plano e piscadelas de olho, combinando a tradicional e cuidadosíssima animação de volumes fotograma a fotograma que fez a fama da Aardman com efeitos especiais de computador, e mantendo-se fiel aos princípios do cinema mudo cómico que animam as histórias da Ovelha Choné e dos seus comparsas ovinos. Não é dita uma palavra ao longo de toda a história, só há efeitos sonoros, ruídos de ambiente e música, e as expressões e a gestualidade das personagens feitas de plasticina.

“Guerra das Estrelas”, “Encontros Imediatos do 3º Grau”, “E.T. — O Extraterrestre” (que tem direito a uma sequência simplesmente genial envolvendo um contentor de lixo), “Ficheiros Secretos”, “Interstellar” ou “Transformers”, e até mesmo “Stranger Things” passam todos pandegamente por “A Ovelha Choné — O Filme: A Quinta Contra-Ataca”. Uma “pizza” atirada pelo ar é confundida com um disco voador e Bitzer tomado por um alienígena, as ovelhas praticam carpintaria, Choné conduz um disco voador e risca a pintura a uma estação espacial e há um final apoteótico no parque temático manhoso, com direito a desembarque (pacífico) de extraterrestres.

Mais uma vez, voltamos a ir buscar lã a um filme da Ovelha Choné e não saímos tosquiados. E fiquem a ver a ficha técnica até ao final, porque tem “gags” mesmo, mesmo até à última imagem. Estes encontros imééééééééédiatos do 3º grau são irresistíveis.