Adeus Cabana

A Sociedade, Rua Luís Fernandes, 32 A, Lisboa. Sábado, 10h00

Para se perder de amores por uma Cabana: Candelabros e ovelhas peludas, mapas e livros da Monocle, jogos da The School of Life ou o resultado de parcerias com marcas portuguesas. O mundo encantado da Cabana Shop, criado em 2015, traz consigo uma seleção única de produtos, seja para despachar a lista de presentes ou aumentar a sua ementa de desejos. Mas tudo o que é bom acaba depressa e esta venda em formato pop up marca o fim de festa. Este sábado, todos os artigos vão estar disponíveis no espaço d’A Sociedade, no Príncipe Real, a preço com desconto catita.

Workshop de Cestaria

Esporão no Porto, Rua do Almada, 501, Porto Sábado, 11h00 às 18h00. 45€ sem almoço, 60€ com almoço. Inscrições: esporaonoporto@esporao.com ou 220 190 153.

Para pegar, trincar e meter na cesta que vai criar: É um dia inteiro dedicado à arte do baracejo, artesanato típico da Sortelha a que a artesã Isabel Martins se dedica desde que regressou à sua terra Natal em 2014. A convite da associação Passa Ao Futuro tem colaborado com estudantes portugueses e estrangeiros na criação de novas peças. No sábado, passa pelo Esporão No Porto para partilhar saber sobre formas tradicionais e expressões mais contemporâneas. O grupo deste workshop, dirigido a maiores de sete anos, é limitado a 10 pessoas.

A Rainha mostra o Palácio da Ajuda

Palácio Nacional da Ajuda, Calçada da Ajuda, Lisboa. Domingo, 15h30. Preços: 7.50 euros/criança; 12.50 euros/adulto; 36 euros pack família. Reservas: www.coolturetours.com

Para quem não perde uma recriação histórica: Maria Pia de Saboia é a grande protagonista deste visita guiada, uma encenação para todas as idades que promete conduzir o público pelo Palácio da Ajuda. Princesa italiana e rainha consorte de Portugal, a figura da monarca relata o quotidiano do rei e dos príncipes, e todos os recantos e encantos desta casa real. A interpretação está a cargo de Felisa Perez, Mariana Freitas Amaral e Margarida Coelho. Quanto ao bilhete, inclui entrada no palácio e no museu.

Porta a Porta

Atrevo e Pedro Limão, Rua Morgado Mateus (números 49 e 51), Porto. Sábado, 20h00. Menu degustação: 70 euros por pessoa. Harmonização de vinhos: 30 euros por pessoa

Para partilhar a dobrar: Não vale a pena dizer que a cozinha da vizinha é melhor que a minha porque por estas bandas o entendimento está bem e recomenda-se. Este sábado, os chefs Pedro Limão, do espaço homónimo, e Tânia Durão, do restaurante Atrevo, convidam-nos a construir uma viagem imaginária que resulta da experiência de união destas quatro mãos, habituadas a mostrar o que valem nestas duas moradas contíguas e recentes. A esta receita juntam-se as cordas jazz de Carlos Cepinha.

Marcado/ Open Day Marvila

Fábrica Moderna, Rua Pereira Henriques, 5, Lisboa (e outros espaços). Sábado e domingo, a partir das 11h00

Para quem adora gincana: Marvila faz a festa este fim de semana, num evento conjunto que passa pelos espaços da Fábrica Moderna, da Cerveja Musa, do Café com Calma, da Dois Corvos, da Fábrica Braço de Prata, da Underdogs e da Luziadas. Há cerveja artesanal, vinho quente, ateliers de portas abertas, artistas residentes e convidados a mostrar o que valem e uma mão cheia de workshops para aprender a fazer colheres ou brincar com carimbos. Para não se perder pelo bairro cool na zona oriental de Lisboa, o melhor mesmo é consultar o programa completo.

Feira no Estaminé

Antígona, Rua Silva Carvalho, 152, Lisboa. Sábado, 11h00 às 17h00

Para uma bela pechincha literária: Há poucas coisas melhores que livros, mas uma delas é quando as obras vêm com descontos. É isto o que o espera se passar por Campo de Ourique este sábado. A Antígona-Editores Refratários abre as suas portas a leitores em busca de volumes com um corte na etiqueta, que aqui chega até aos 40%, nomeadamente em títulos dos ensaios da Orfeu Negro e em exemplares da Orfeu Mini, dirigidos ao público infantil.

Clorofila

Crew Hassan, R. Andrade 8A, Lisboa. Domingo a domingo, 15h00 às 22h00

Para quem se preocupa em fazer a fotossíntese: É um Mercado de Plantas, Arte e Artesanato, para uma semana inteira dedicada ao verde. Projetos que misturam estas folhas e raízes com arte, impressões e ilustração, joias artesanais, macramés, marcadores de livros e muito mais peças para descobrir no Clorofila, o evento que arranca este domingo na cooperativa Crew Hassan e se prolonga até ao domingo seguinte.

Pop Up Store solidária

Rua Borges Carneiro, 61 C, Lisboa. Sexta. Sábado e Domingo, 13h00 às 20h00

Para caçar aquela peça de designer e ainda fazer a diferença: Três nomes portugueses juntam-se numa pop-up store de Natal solidária, um evento feito por medida para a quadra e, claro, para os armários mais exigentes, sempre à procura de uma solução original, porque nem tudo na estação tem que ser mainstream. Os estampados da C.R.T.D, e ainda peças de João Magalhães e Sebastião Sá da Bandeira vão estar disponíveis para venda, sendo que 20% do valor total obtido reverterá a favor da ‘CASA’, associação de apoio a sem abrigo.

What Color Makes You Happy?

Cabinet of Curiosities, by Gracinha Viterbo, Avenida de Nice, 68, Estoril. Sábado 11h00 às 13h00

Para quem não perde um instrutivo bê-á-bá: Uma conversa recheada de conselhos para quem é dado a hesitações na hora de decidir, em especial no momento de mergulhar de cabeça no risco, quando o assunto é o design de interiores. “What Color Makes You Happy” é o mote para esta conjunto de dicas profissionais sobre cores e mudança, para poder chegar por fim às misturas que mais nos inspiram. Uma manhã de workshop no Estoril neste Cabinet of Curiosities com a supervisão de Gracinha Viterbo.

CUSCUZ x Matilde Cunha

Loja da Porto Design Biennale, Praça de Carlos Alberto, 71, Porto. Sábado, 15h00 às 17h30

Para descobrir mais uma parceria: Chama-se Monóculo e, rezam as criadoras, surge de um fascínio pelo desconhecido e pelas memórias de um passado mas ou menos longínquo, o que inclui o universo brasileiro do final do século XX e a incontornável Bossa Nova. O resultado combina o traço sustentável de Cuscuz (Ana Mendes) e o processo fotográfico de Matilde Cunha. Trata-se de um objeto que junta a madeira à fotografia, para conhecer este sábado, no Porto.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne, todas as semanas, as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.