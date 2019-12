“Uma vergonha e uma indignidade”. De acordo com o deputado socialista Filipe Neto Brandão, a notícia da colocação nos Açores do antigo magistrado do Ministério Público Orlando Figueira, condenado há um ano por crimes de corrupção passiva, falsificação de documento, branqueamento de capitais e violação do segredo de justiça, no âmbito da Operação Fizz, não passa disso mesmo.

“Portugal é, muito provavelmente, o único país do mundo (confesso que não consegui obter informação relativa à Papuásia Nova-Guiné) onde um procurador condenado judicialmente por corrupção é colocado num tribunal de execução de penas (deve ter sido para fazer a suposta piada melhor, só pode). Essa originalidade portuguesa não prestigia ninguém, nem o Conselho Superior do Ministério Público nem, muito menos, o país”, escreveu, zangado, o deputado do Partido Socialista no Facebook.

Logo depois de ter sido condenado a uma pena única e efetiva de seis anos e oito meses de cadeia, Orlando Figueira recorreu da decisão, pelo que o processo passou para o Tribunal da Relação de Lisboa. A seguir, o antigo procurador, que tinha saído do DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal) para o privado em 2012, com uma licença sem vencimento, pediu ao Conselho Superior do Ministério Público o reingresso na magistratura — e viu a sua pretensão atendida. Finalmente, no fim de janeiro deste ano, Orlando Figueira escreveu à procuradora-geral, Lucília Gago, a explicar que por não ter meios de subsistência queria voltar ao ativo e a perguntar onde haveria uma vaga para si.

Sabe-se agora, cerca de 11 meses depois, durante os quais, garante a edição online da Sábado, esteve suspenso de funções mas a receber ordenado: será em Ponta Delgada, nos Açores, no Tribunal de Execução de Penas local.