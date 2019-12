Por motivos óbvios através de videoconferência, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, protagonizou esta quarta-feira um momento que vai diretamente para o top dos mais invulgares da Cimeira do Clima, que decorre até esta sexta-feira, 13, em Madrid. Ao longo de 10 minutos, conversou com um astronauta em órbita, a bordo da Estação Espacial Internacional, sobre as alterações climáticas visíveis desde lá de cima.

Luca Parmitano, italiano, 43 anos, ao serviço da Agência Espacial Europeia desde 2013, ano em que embarcou na primeira expedição de longa duração (a que apropriadamente chamou “Volare”), não foi muito animador, garantindo que são muitas as “fragilidades do planeta que se observam do espaço”: “Nos últimos seis anos assistimos a grandes mudanças, já vi desertos a avançar e glaciares a derreter”.

"I was moved by his description of the beauty of the planet and his assessment that the most fragile thing on earth is the human species. "

— @antonioguterres after speaking with @astro_luca on board the @Space_Station from #COP25 in Spain. https://t.co/HkOAowiFRE pic.twitter.com/kisCqIqNK8

— United Nations (@UN) December 11, 2019