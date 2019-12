Artigo em atualização

Primeiro foram Luís Maximiano, Wendel e Mathieu, no dia seguinte Ristovski e Bruno Fernandes. Os jogadores do Sporting têm prestado depoimento por videoconferência no julgamento do caso de Alcochete e, no meio de toda a descrição do terror que viveram naqueles “cinco a dez minutos” da invasão, deixaram também alguns pormenores importantes para a acusação de Ministério Público, inclusive o modo de entrada e saída dos indivíduos ou detalhes que se recordam dos invasores. O próximo elemento do plantel leonino de 2017/18 será Daniel Podence, avançado que atua nos gregos do Olympicos (foi um dos melhores na vitória frente ao Estrela Vermelha que valeu a passagem da equipa para a Liga Europa) que deverá falar na parte da tarde através de Skype.

Antes, no entanto, o tribunal ouviu esta manhã de quinta-feira o médico Virgílio Abreu, que também estava na academia de treinos do Sporting, em Alcochete, naquele dia 15 de maio. Foi ele quem suturou Bas Dost. “Estava ferido física e emocionalmente. Só dizia como é possível terem feiro isto na nossa casa”, recordou em resposta às perguntas do Ministério Púbico.

Virgílio Abreu começou contou também que foi a primeira pessoa que viu Frederico Varandas — o agora presidente do Sporting — a desviar-se de uma tocha no interior do balneário.. O médico também respondeu a perguntas sobre a reunião com Bruno de Carvalho, no dia anterior. Segundo ele foi confuso, que embora ele tenha feito uma alusão depreciativa à Taça, reforçou que era uma final e era para ganhar. No entanto, “utilizou linguagem imprópria que não gosto nem aceito de ninguém, mas era uma linguagem do momento”.

A testemunha disse em tribunal que conhece um dos arguidos, Afonso. Era médico da sua família há cerca de 30 anos, pessoas “bem formadas”, descreveu. “A família ficou com um trauma, nada o fazia prever”.

Podence foi dos primeiros a rescindir após invasão

De recordar que Podence foi um dos primeiros jogadores do Sporting a rescindir contrato depois dos incidentes na Academia, a 1 de junho, o mesmo dia em que Rui Patrício apresentou a revogação do vínculo de forma unilateral. Aliás, as 34 páginas apresentadas por ambos os atletas formados no clube eram praticamente iguais, com uma das nuances a surgir exatamente na descrição sobre o que se passou em Alcochete. “De seguida, o agressor veio na minha direção, a mesma onde estava o André Pinto e o Rúben Ribeiro sentados, que me empurrou e seguiu para o Acuña (…) à medida que o tempo passava chegavam mais. Mas olhavam para mim e pareciam que viam quem era e não faziam nada mais”, acrescentou no texto enviado à administração da Sporting SAD.

A título de curiosidade, soube-se mais tarde que a contestação que o Sporting enviou entre julho e agosto (altura em que estava ainda no comando do clube e da SAD uma Comissão de Gestão) para o Tribunal Arbitral de Desporto (TAD) no processo de rescisão unilateral de Daniel Podence, que entretanto assinou contrato com o Olympiacos, “ilibava” o clube, a SAD e o antigo presidente Bruno de Carvalho de qualquer ação ou ligação, direta ou indireta, ao ataque de 15 de maio na Academia, em Alcochete. No documento, a que o Observador teve acesso nessa altura, foram ainda dados exemplos de outras invasões a centros de treino de clubes nacionais. Entretanto, os leões chegaram a acordo com a formação grega para que a situação ficasse de vez resolvida.

À tarde serão ouvidos Ricardo Vaz, que fazia parte do Gabinete de Apoio ao Atleta do Sporting, e Podence.