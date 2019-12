Depois de em outubro ter sido anunciado um acordo parcial, a Bloomberg avança esta quinta-feira que falta apenas a assinatura do presidente dos Estados Unidos da América para que o entendimento possa pôr um ponto final na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

A Bloomberg escreve que os negociadores norte-americanos conseguiram chegar aos termos para fechar um primeiro acordo que termine a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, faltando agora o aval do chefe de Estado norte-americano. A julgar pela publicação no Twitter de Donald Trump, feita minutos depois do início da reunião com os negociadores, o acordo não esbarrará na assinatura de Trump.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019