O momento aconteceu esta tarde, no Parlamento, a propósito de uma intervenção do PSD sobre a remoção do amianto nos edifícios públicos. André Ventura tomou a palavra para dizer que era “vergonhoso” haver “dinheiro para tudo”, incluindo para “subvenções vitalícias”, mas não haver dinheiro para a remoção do amianto. “Uma vergonha”, disse. Mas a meio da intervenção, o deputado do Chega foi interrompido por Eduardo Ferro Rodrigues que lhe fez uma autêntica reprimenda pelo uso excessivo da palavra “vergonha” em contexto parlamentar: “Isso ofende-o a si também”.

Começou André Ventura: “O PS vem agora com uma solução inovadora: uma linha de crédito 800 milhões de euros para a saúde, para os transportes, não sei quantos milhões para subvenções vitalícias e não há dinheiro para retirar o amianto dinheiro das instalações que coloca em causa a saúde dos portugueses. É vergonhoso. Este projeto da linha de crédito só tem uma palavra: vergonha”, disse.

Foi aí que Ferro Rodrigues o interrompeu: “O senhor deputado utiliza a palavra ‘vergonha’ e ‘vergonhoso’ com demasiada facilidade, o que ofende muitas vezes todo o Parlamento e ofende-o a si também“. Neste momento, toda a ala esquerda do hemiciclo irrompeu em aplausos ao presidente da Assembleia da República, mas as bancadas da direita não gostaram, com os deputados do CDS a manifestarem-se, por gestos, contra a reprimenda do Presidente.

André Ventura não se ficou: “Penso que um deputado usa as expressões que são legítimas no contexto que entender legítimo”, disse e, enquanto Ferro lhe retirava a palavra, continuou a dizer “é uma vergonha o que se está a passar neste Parlamento”.

A última palavra, contudo, ainda foi do presidente da Assembleia, que disse que “não há liberdade de expressão quando se ultrapassa a liberdade dos outros”.

O debate continuou, com a deputada Joana Mortágua a fazer uma intervenção pelo Bloco de Esquerda sobre o mesmo tema onde — coincidência ou não — usou a palavra “vergonha”. Foi aí que as bancadas da direita, PSD incluindo, irromperam em reclamações por a reprimenda de Ferro ter sido dirigida ao deputado do Chega mas não se aplicar a mesma regra a uma deputada do Bloco de Esquerda. André Ventura, nesse momento, saiu da sala.

Minutos depois, a assessora do Chega convocou os jornalistas para uma conferência de imprensa às 17h sobre o tema.