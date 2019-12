Se há pouca surpresa em ver Angela Merkel pela nova vez (ainda que não consecutiva) ser escolhida como mulher mais poderosa do mundo, o mesmo não se poderá dizer sobre Greta Thunberg. A jovem ativista de 16 anos, que foi eleita pela revista Time personalidade do ano, entra para a lista da Forbes para o centésimo e último lugar do ranking.

Merkel destrona em 2019 Christine Lagarde, atual presidente do Banco Central Europeu, que ocupava o topo da tabela no ano anterior, e fica também à frente da nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (4.º lugar). Entre as três europeias, a medalha de prata vai para a norte-americana Nancy Pelosi (3.º lugar), presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Mary Barra, CEO da General Motors, ocupa o quinto lugar.

Veja aqui a lista completa do ranking.