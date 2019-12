O jantar mais aprumado, o champanhe, as passas, as mil e uma sobremesas e os copos e mais copos — esta combinação soa familiar? É provável que sim. A receita para a celebração da passagem de ano raramente foge dos cânones do costume e, por muito que isso possa tranquilizar os mais desejosos de que tudo corra sempre perfeito (afinal, em equipa que ganha não se mexe), nunca é demais propor algo diferente e as sugestões que se seguem são para isso mesmo.

De norte a sul do país (e ilhas) há programas de réveillon que fogem do habitual e o podem levar a um espetáculo de cabaret, a um passeio de barco, ou a um jacuzzi numa varanda, entre muitas outras coisas. Tome nota das que mais lhe agradam e despache-se a reservar, os lugares não costumam ser muitos e têm o dom de desaparecer com grande rapidez.

Izanagi

Doca de Santo Amaro, Armazém 0, Lisboa; 910 851 920

Só não é uma viagem literal até ao Japão porque o barco não consegue ir tão longe. No Izanagi, casa de comida nipónica que mora na zona das Docas, em Lisboa, no dia da passagem de ano vai poder escolher a sua refeição normalmente, a partir da carta fixa do restaurante, e depois subir a bordo de uma embarcação que, entre as 22h30 e as 1h30 vai navegar pelo Tejo de forma a que se veja os tradicionais fogos de artifício do melhor local possível. Este programa só está válido para reservas feitas para as 20h e a experiência custa mais 60€ por pessoa, incluindo uma flute de champanhe para o tradicional brinde da meia-noite.

Fábrica Musa

Rua do Açúcar, 83, Marvila, Lisboa; 213 877 777

Porquê só comprar cervejas para a passagem de ano quando a festa se pode fazer na própria fábrica? A produtora de cerveja artesanal Musa vai ser palco de um fim de ano diferente, onde para lá do menu fixo de “frango tipo leitão” (frango assado com molho de leitão, basicamente) e camarão vai comemorar-se o lançamento da cerveja David Brut, uma edição especial com laivos de champanhe que é feita em honra do músico David Bruno. É ele que vai atuar, claro, mas seguem-se DJ sets de António Bandeira e Homem do Robe. A entrada custa 20€ por pessoa (inclui uma cerveja e comes ao longo da noite) — se comprar até ao dia do evento o preço é de apenas 15€.

Ateneu Comercial do Porto

Rua de Passos Manuel, 44, Porto; 223 395 410

Aos 150 anos de vida o Ateneu Comercial do Porto é uma das organizações mais antigas da cidade mas desengane-se quem pensar que só por causa disso não é capaz de receber uma festa em grande para a entrada do ano de 2020. A receita para dia 31 de dezembro passa pelo já famoso Baile do Ipiranga, evento de inspiração brasileira, como o próprio nome indica. É ao som de muito samba, cortesia da Bamba Social, João Dinis, Torres e DJ Farofa que se fará a festa, das 23h às 6h da manhã. Os bilhetes são limitados e custam 25€, tendo incluídas dias bebidas brancas.

Maxime

Praça da Alegria, 58, Lisboa; 218 760 000

Quem estiver à procura de uma noite mais apimentada vai poder encontrá-la no mítico Maxime, casa que de há uns anos para cá foi totalmente renovada e aumentada, tendo agora associado à sala de espetáculos um restaurante e um hotel. O programa de réveillon inclui um jantar requintado, pleno em vieiras, foie gras e muito champanhe, e, como sobremesa, um espetáculo de cabaret especial com muitas surpresas. No final da atuação a festa continua com DJ set, bebida e comida (não podia faltar a tradicional ceia). Tudo isto durará até às 4h da manhã e tem o custo por pessoa de 175€. Se quiser aproveitar e passar lá a noite saiba que juntar o aluguer de um quarto levará o preço aos 270€ por pessoa.

Anantara Vilamoura Algarve Resort

Victoria Gardens, Avenida dos Descobrimentos, Quarteira; 289 317 000

Os dias da passagem de ano também podem servir para relaxar e por o descanso em dia, daí a sugestão de escolher o luxuoso Anantara para passar as últimas horas de 2019 e primeiras de 2020. Durante o dia, a 31, poderá descansar entre a piscina e o SPA deste hotel para a à noite poder escolher entre um jantar especial no EMO (260€ por pessoa), o restaurante de fine dining da casa, ou o serviço especial que o levará até ao Centro de Congressos do Algarve, junto à Marina de Vilamoura, onde decorre um jantar de Gala e, pela meia-noite, um concerto do icónico José Cid (195€ por pessoa), o protagonista da animação musical, que acaba de vencer um Grammy Latino.

Azor Hotel

Avenida Dr. João Bosco Mota Amaral, 4, Ponta Delgada, São Miguel, Açores; 296 249 900

O hotel Azor pode ainda ser recente mas já é sem dúvida um ícone da cidade de Ponta Delgada, nos Açores. Não só é uma das mais sofisticadas unidades hoteleiras da ilha de São Miguel como ainda é casa do casino da ilha. Para o 31 de dezembro estão a preparar um pacote especial que inclui um menu personalizado no restaurante principal do espaço, o À Terra, que é liderado pelo chef Cláudio Pontes, a festa temática inspirada nos Piratas das Caraíbas, o brunch de dia 1 de janeiro e, claro, a estadia de uma noite. Os preços vão variar consoante a ocupação mas aquele que provavelmente lhe será pedido por isto tudo (se for um quarto individual standart) começa nos 439€.

Quinta dos Machados

Estrada Nacional 8, Mafra; 261 961 279

Nunca se falou tanto de ecologia como hoje e muitos especialistas dizem que este será o tema central dos anos que se aproximam. Foi talvez com isto em mente que a tranquila Quinta dos Machados, em Mafra, criou um conceito especial para esta passagem de ano: o Eco New Year. Na prática isto traduz-se num programa com o preço de 417€ que inclui duas noites de estadia em quarto duplo, pequeno-almoço buffet, jantar de ano novo no dia 31 de dezembro e respetiva festa com DJ, bem como uma ceia e, no primeiro dia do ano, um Brunch de Ano Novo tardio, para que toda a gente possa descansar à vontade depois da festa. A parte do Eco? Essa está no pormenor de que não só todos os alimentes serão de proveniência local e biológica mas também toda a decoração do espaço será feita com materiais reciclados.

Zmar Eco Experience

Herdade A-De-Mateus, Zambujeira do Mar; 21 242 0580

Um pouco mais a sul, junto à costa, mora o Zmar, estância balnear virada principalmente para os mais jovens, plena em pontos de contacto com a natureza e que também terá uma festa de fim de ano especial. Com fonte de inspiração localizada em Hollywood, a organização deste alojamento propõe a festa “Ozcars”, celebração que por 135€ por pessoa dá acesso a um cocktail de boas-vindas, o jantar em modo buffet, o tradicional brinde à meia-noite, a ceia e a grande festa em registo bar aberto — tudo isto com os convidados vestidos como as suas estrelas de cinema favoritas, atores ou personagens. Neste pack está também incluído o brunch de dia 1 e aqueles que não quiserem a parte do jantar e só a parte da festa também vão poder participar: há uma modalidade de pagamento que dá direito ao momento da ceia e da festa que custa 45€ por pessoa.

Aqua Village Health Resort & Spa

Avenida Principal, 1, Calda de São Paulo, Oliveira do Hospital, Coimbra; 238 249 040

Mais uma sugestão a puxar para o descanso. Neste retiro de cinco estrelas nos arredores de Coimbra vai encontrar um dos programas mais completos desta listagem. Por 550€ pode ter direito a duas noites de alojamento num T1 para dois (que tem uma banheira na varanda, já agora), pequeno-almoço, cocktail de boas-vindas e jantar de Gala dia 31, bar aberto durante as festividades, brunch de dia 1 de janeiro, acesso ao circuito de SPA (banho turco, sauna, piscinas aquecidas, etc…), check out tardio e até o serviço de kids club. Aproveite a ocasião e atire-se para fora das grandes cidades — festa e relaxamento não faltará de certeza.

Epic Sana Algarve

Pinhal do Concelho, Praia da Falésia, Albufeira; 289 104 300

O Epic Sana Algarve vai ser palco de uma enorme celebração para miúdos e graúdos. Os adultos vão poder saborear o menu especial pensado pelo chef residente Luís Mourão em onde não vão faltar ostras, lagosta, sapateira, espadarte, cabrito, leitão e muito mais. No capitulo do entretenimento vai marcar presença um artista residente do famoso Cirque du Soleil, que apresentará o espetáculo “Dreaming on a Bed”, mas também a Nicole Silver Band irá dar música na festa da meia-noite (e mais além). Os miúdos vão poder ficar a cargo de uma equipa de babysitters no Blue Lounge e também terão direito a festa — a Glow Party. Depois de dançarem e brincarem à vontade há cinema e ceia à sua espera. Este pacote inclui duas noites de alojamento com pequeno-almoço, noite de réveillon, animação e Ceia, bem como um jantar buffet durante a estadia e brunch de ano novo, tudo a partir de 578€ por pessoa.

Albufeira Carpe Nox

Praia dos Pescadores, Largo 25 de Abril, Albufeira

Se há data em que extravagâncias são toleradas (quiçá incentivadas, até), o fim de ano é uma delas. Ora este Albufeira Carpe Nox é prova disso porque será muito provavelmente a celebração mais espalhafatosa a seguir ao já icónico fogo de artifício madeirense. Trata-se de um enorme espetáculo de música, pirotecnia e luz que envolve desde concertos à beira-mar (com os Black Mamba e os Amor Electro), elementos de pirotecnia, acrobacias aéreas sincronizadas e até iluminação no mar. Em concreto trata-se de uma mistura entre show de acrobacias aéreas com oito paramotores da companhia Flying Dragons — que vão lançar fogo enquanto fazem as suas “danças” aéreas –, torres de laser e luz no meio do mar e muita pirotecnia. O melhor de tudo? O acesso é gratuito.

L’AND Vineyards

Estrada Nacional 4, Herdade das Valadas, Montemor-o-Novo; 266 242 400

Porque há sempre quem goste de fugir da confusão e aproveitar os últimos dias do ano para relaxar, um retiro alentejano com camas viradas para as estrelas pode ser uma boa opção. É em Montemor-o-Novo que mora este L’AND Vineyards, resort vínico que tem as já famosas Sky View Suites, pequenas casas onde as camas têm vista para um teto transparente, uma espécie de janela gigante por onde se pode ver as estrelas. Para este fim de ano propõem um conjunto de experiências que duas noites de alojamento, pequeno-almoço buffet, um mimo surpresa à chegada, cocktail de boas vindas (19h), jantar de passagem de ano (20H30) e, claro, uma grande festa. Tudo isto com preços a começarem nos 595€.

Casa de São Lourenço

N232, Manteigas; 275 249 730

Ainda dentro dos réveillons tranquilos encontra a proposta da pacata Casa de São Lourenço, um pequeno paraíso escondido na zona de Manteigas onde a lã, a natureza e a serra andam de mão dada. O programa de fim de ano que propõem é um dos maiores desta listagem e envolve quatro dias: o primeiro, 29, é o mais pacífico, mais dado ao descanso. No segundo dia do programa, 30, há uma visita à fábrica Burel e a exibição de um filme sobre a Serra da Estrela e a sua recente classificação como Geopark Mundial da UNESCO, sendo que a seguir a isto segue-se a comida, a bebida e a música. No último dia do ano há um grande passeio pela natureza, um workshop vínico e o jantar especial de réveillon, seguido de festa. Finalmente, no primeiro dia de 2020, recupera-se energias com um brunch e prepara-se o regresso a casa. Os preços dependem do quarto escolhido mas, para este programa completo de quatro dias, oscilam entre os 1650€ (para duas pessoas, quarto duplo) e os 2100€.

Tavares

Rua da Misericórdia, 37 R/C, Lisboa; 213 421 112

Oiça as 12 badaladas em pleno coração lisboeta não sem antes sentar-se à mesa do restaurante mais antigo do país (o quarto do mundo inteiro) para um verdadeiro jantar de gala. O Tavares, casa lisboeta que ainda está em processo de transformação e evolução depois de ter sido comprado pelo gigante grupo Multifood (agora chamado Plateform), preparou um menu completo de nove momentos onde se vão encontrar referências como: Ostra, Granny Smith e champagne; salmão Balik, blini e caviar Oscietra, foie gras, brioche de frutos secos; tortellini de lavagante azul; pithivier de perdiz, boletos e trufa preta; pregado, batata fumada e beurre blanc; carré de borrego, castanha e trufa branca; bergamota, limão e flor de laranjeira; e uma sobremesa surpresa. Nos 250€ que são cobrados por pessoa está incluído o pairing de vinhos, champanhe, passas, café e os clássicos petit-fours.

Hard Rock Café Porto

Rua do Almada, 120, Porto; 227 664 470

Para uma passagem de ano de guitarra em riste nada como dar um salto ao Hard Rock Café do Porto, bem junto à Avenida dos Aliados — com sorte ainda consegue ver o espetáculo pirotécnico tradicional desta zona nobre da cidade –, onde o tema da noite vai ser o melhor dos anos 70. A banda sonora da noite vai fazer justiça ao mote temático, claro está, e caberá à banda T.Perry & The Bombers a tarefa de pôr toda a gente a dançar sem parar. O preço por pessoa é de 150€ mas não se assuste: o valor cobre tudo aquilo que precisar durante a festa. O menu completo de inspiração norte-americana, o bar aberto, a animação e as passas.

Maus Hábitos

Rua de Passos Manuel, 178, 4º andar; 937 202 918

Quem escolher o Espaço Cultural Maus Hábitos, no Porto, para gastar as últimas horas de 2019 deve ir preparado e levar vestida roupa tendencialmente fresca. As temperaturas durante essa noite vão subir bastante, não fosse o certame dedicado às novas linguagens da eletrónica urbana de raiz africana. Afrobeat, Afro House, Kuduro, Kizomba e Zouk Bass serão os ritmos desta noite que conta com a atuação de nomes como DJ Marfox, Dotorado Pro, BENT ou GHETTHOVEN. Espera-se um serão irrequieto e cheio de ginga, forma ideal para entrar em 2020 com o pé direito — tudo por 12 euros.

A Barraca

TeatroCinearte, Largo de Santos, 2, Lisboa; 213 965 360

No teatro A Barraca, em Lisboa, o ano novo é recebido na companhia de uma das bandas mais divertidas do país, os históricos Irmãos Catita. O grupo de Manuel João Vieira volta assim a uma casa igualmente emblemática para cumprir a tradição que já há vários anos mantêm: fazer sempre uma celebração de passagem de ano. Esta “Festa do Fim do Mundo”, o nome de batismo dado pelos organizadores, promete ser de arromba, de tal forma que na comunicação do evento lança-se o aviso de que o dia a seguir será o da Ressaca do Fim do Mundo.

The Prime Energize

Rua de Ceuta, 4, Monte Gordo; 281 001 300

Desportistas, esta é para vocês. O hotel The Prime Energize, em Monte Gordo, foi feito do zero a pensar nos adeptos do fitness e do wellness logo faz todo o sentido que o programa que têm planeado para o réveillon tenha em grande consideração a forma física e a vida saudável. A proposta “Let’s Energize You!” prevê três dias de alojamento (30, 31 e 1): No primeiro, o da chegada, está previsto check in com direito a sumo detox, massagem no Energize SPA e música ao vivo a partir das 21h. No dia seguinte começa-se cedo com o pequeno-almoço por causa da participação na São Silvestre de 10 km em Monte Gordo. Já de volta ao descanso há um jantar especial e a ele segue-se o brinde de ano novo e a festa noite dentro que, se o tempo assim permitir, será feita no rooftop do hotel. O dia do regresso a casa, o primeiro de 2020, tem logo de manhã uma aula de pilates, depois um brunch reforçado e, só depois disso, o momento de check-out. O valor total para duas pessoas é de 480€ — mais 75€ se lhe quiser adicionar uma ou mais noites.

Bohemian Beach Club

Praia da Cabana do Pescador, Costa da Caparica; 211 523 074

Quem disse que praia tem de ser só no verão? Estar no quentinho a ver a areia e ouvir as ondas é algo que muitos ainda desvalorizam mas este fim de ano do Bohemian Beach Club pode ser uma boa forma de desconstruir este preconceito. Para essa noite está previsto um jantar especial, pensado de propósito para o evento, onde não vão falta belinis, salmão, foie gras, queijos, enchidos, parmentiers trufados, garoupa a vapor com puré fumado e pico de galo; lombo de veado com puré de abóbora, castanha e presunto; a sugestiva sobremesa chamada de “12 badaladas de chocolate e tangerina” e até o clássico caldo verde depois da meia-noite. A animação musical também estará garantida graças à dupla de DJs parisienses Gugga e Bali, que debitarão muito funk, groove e disco para dar as boas-vindas a 2020. O menu custa 125€ por pessoa, com bebidas incluídas, e a animação musical é de entrada livre.

Toca da Raposa

Rua da Condessa, 45, Lisboa; 965 463 262

É na mais carismática casa de cocktails de Lisboa que vai poder passar um réveillon “de outro mundo”, literalmente. A talentosa bartender Constança Cordeiro escolheu como tema da celebração a ideia de “Ghetto Planet”, conceito que junta a imagética da exploração espacial e dos marcianos… à do hip-hop dos anos 90. É inusitado, claro, mas não há nada melhor que um desafio inesperado para a chegada de um novo ano. Está previsto um buffet volante com sugestões como empadas de pato, brioches de carne assada, club sandwich, croquetes, guacamole ou pastéis de nata — bem como bar aberto de cerveja, cocktails e vinho. A festa durará das 20h30 às 2h, terá o preço fixo de 55€ por pessoa e todos os convidados estão desde já desafiados para se lançarem nesta aventura vestidos de acordo com o tema.