A capital já está em festa. O que significa que é impossível sair de casa sem tropeçar em qualquer coisa natalícia. As montras já estão decoradas, há mercados, feiras, concertos, animações, espetáculos, pistas de gelo, circo e verdadeiras vilas de Natal que vão encantar miúdos e graúdos, e fazer-nos questionar porque não podemos viver assim o ano inteiro.

Pegue nos miúdos ou faça planos entre amigos, mas não deixe de viver esta magia do Natal que, afinal, só acontece uma vez ao ano. E não deixe que o frio e a preguiça vençam. Destacamos alguns eventos e ideias que pode fazer em Lisboa.

Cascais Christmas Village

Vale a pena a viagem de comboio até Cascais para passar o dia no Cascais Christmas Village com as crianças. Há um bosque encantado com renas verdadeiras, comboio de natal, um globo de neve gigante, uma aldeia de natal (como nos filmes), pista de gelo e, para os pais, um mercadinho para compras.

Onde: Parque Marechal Carmona em Cascais. Entradas a partir de 6,50€ e packs família a partir de 26€

Quando: Até 1 de Janeiro, todos os dias, das 11h às 20h

Wonderland Lisboa

Já não há Natal em Lisboa sem o Wonderland e a roda gigante a marcar a paisagem da capital. Para passear em família e deixar os mais novos divertir-se. Há uma mini aldeia de Natal com atividades, pista de gelo, música, uma roda gigante (que requer uma boa dose de paciência para a fila) e, para os pais, barraquinhas para as compras de Natal e para provar alguns doces.

Onde: Parque Eduardo VII

Quando: Até 5 de Janeiro. De segunda a quinta, das 12h às 21h; sexta até às 22h; e sábados e domingos, das 10h às 22h

Capital do Natal

Chegou à nossa cidade e chegou muito bem. A Capital do Natal tem mais de 70 mil metros quadrados de magia para encantar… até os pais. Há um palácio a imitar o verdadeiro Polo Norte com temperaturas negativas e neve, rampas de gelo, comboio de natal e mil e uma atividades para todos os gostos. Prepare-se para muita gente, mas imagine que são os elfos do Pai Natal. Bilhetes a partir de 20€.

Onde: Passeio Marítimo de Algés

Quando: Até 12 de Janeiro. De segunda a quinta, das 12h às 23h; sexta até às 24h; sábados e domingos, das 10h às 24h

Reino do Natal

A histórica vila de Sintra transformou-se num verdadeiro reino decorado em grande. Este ano, o Reino estende-se desde o Parque da Liberdade ao Terreiro Rainha Dona Amélia, pelo que promete passeios em família com muita coisa para fazer, desde patinagem no gelo, a casa do pai Natal, um mercado de Natal, teatros e atividades e opções para toda a família. Este Reino é solidário – à entrada do Parque, doe um bem alimentar.

Onde: Vila Histórica de Sintra

Quando: Até 6 de Janeiro

Mercados de Natal

Há mercados para dar e vender. Por isso, tome nota que vamos relembrar de alguns por onde pode passar para comprar presentes artesanais e de marcas portuguesas:

Dia 14 e 15 de dezembro , o Gentlemen’s Market vai estar no Espaço 7 Rios;

, o Gentlemen’s Market vai estar no Espaço 7 Rios; De 14 a 22 de dezembro , durante os fins de semana, o Jardim da Estrela volta a receber o Crafts & Design;

, durante os fins de semana, o Jardim da Estrela volta a receber o Crafts Até dia 17 de dezembro, o famoso Mercado de Alvalade regressa em grande, com várias sugestões;

o famoso Mercado de Alvalade regressa em grande, com várias sugestões; Dia 21 e 22 de dezembro , tem o já icónico Art & Flea Market , no Regueirão dos Anjos;

, tem o já icónico Art Flea Market Regueirão Dia 22 de dezembro, tem uma edição natalícia do Lx Market do Lx Factory.

Circo no Coliseu

A Companhia Internacional de Circo regressa ao Coliseu de Lisboa com um espetáculo mágico e de aventuras para miúdos e graúdos. Afinal, haverá universo mais fantástico que o do circo? Bilhetes a partir de 17,50€.

Onde: Coliseu de Lisboa

Quando: de 14 a 26 de Dezembro

O que é um presépio?

Para ensinar os mais novos a história do presépio, leve os miúdos a uma oficina onde as famílias podem fabricar o seu próprio presépio. Uma forma divertida de aprenderem sobre a tradição e passarem tempo em família. Entrada gratuita.

Onde: Museu de Lisboa – Palácio Pimenta

Quando: 14 de Dezembro às 15h30

