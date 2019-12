O Terreiro do Paço vai receber três dias de música gratuita — 29, 30 e 31 de dezembro — com concertos de Clássicos do Tejo, José Cid, Xutos e Pontapés e Ornatos Violeta.

Segundo um comunicado da Câmara Municipal de Lisboa, o primeiro dia de concertos grátis recebe música clássica, com o projeto Clássicos do Tejo a subir ao palco às 18h. A orquestra, dirigida pelo maestro Cesário Costa, vai apresentar operetas, bailados, danças, valsas e polcas. José Cid, que foi recentemente galardoado com o Grammy Latino de Excelência Musical, é quem vai dar música no dia 30, a partir das 21h30.

Os Ornatos Violeta juntam-se aos Xutos e pontapés na banda sonora do última dia de 2019, que à meia-noite, terá o habitual fogo de artifício de 15 minutos.

Através de um comunicado no Facebook, a banda explica a decisão de atuarem novamente em Lisboa, depois de terem estado no dia 6 de dezembro no Campo Pequeno. “Antes de regressarmos aos nossos projetos individuais, aos quais voltaremos a estar totalmente dedicados nos próximos tempos, vamos comemorar o ano novo juntos, despedindo-nos de 2019 com um último concerto, diferente dos que levaram à nossa reunião este ano, numa grande festa no Terreiro do Paço, em que iremos partilhar o palco com os nossos amigos Xutos & Pontapés.”, pode ler-se.

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a Câmara Municipal de Lisboa vai disponibilizar copos reutilizáveis para garantir uma maior sustentabilidade nesta passagem de ano.