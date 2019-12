O Comité organizador dos Jogos Olímpicos Paris 2024 oficializou esta quinta-feira a escolha da ilha do Taiti, na Polinésia Francesa, para receber as provas de surf no evento, em detrimento do sudoeste de França ou da Bretanha.

As provas, disputadas por 24 homens e 24 mulheres, decorrerão na cidade de Teahupoo, conhecida por “oferecer” algumas das ondas mais potentes e que faz parte das etapas que integram o calendário do circuito mundial de surf. Esta escolha ainda terá que ser validada pelo comité executivo do Comité Olímpico Internacional (COI), a 8 de janeiro.

“É uma surpresa muito agradável e o reconhecimento da nossa história, de devolver alguma nobreza à Polinésia, onde o surf começou”, considerou o presidente da Federação de surf do Taiti, Lionel Teihotu. Situada no oceano Pacífico sul, a 15 mil quilómetros de Paris e com uma diferença horária de 12 horas, a ilha surgia como uma das opções, em concorrência com Biarritz, Lacanau e Hossegor-Seignosse-Capbreton, e com a Bretanha (La Torche).

De acordo com o Comité Organizador, os critérios em relação ao custo e ao impacto ambiental não diferiam muito entre as candidaturas, mas “o critério desportivo” marcou a diferença, com Teahupoo a oferecer ótimas ondas no período dos Jogos. Teahupoo será igualmente palco da competição feminina, o que poderá trazer riscos, face à magnitude das ondas, mas Lionel Teihotu assinalou que em algum momento, e por ser possível prever ondas menores, entrarão as mulheres. “Em algum momento as vagas são menos possantes, existem meios de prever e permitir que as mulheres também surfem em Teahupoo”, disse.

O comité organizador aprovou igualmente hoje a escolha da Praça da Concórdia para receber cinco desportos urbanos durante a quinzena dos Jogos: skateboard, BMX freestyle, breakdance, basquetebol 3×3 e escalada. Os Jogos de Paris 2024 estão agendados para o período entre 26 de julho e 11 de agosto.