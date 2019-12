Recuar quase dez anos na Liga Europa é recuar até uma temporada histórica de 2010/11 onde Portugal teve três equipas nas meias-finais na prova e um jogo decisivo com FC Porto e Sp. Braga que terminou com o triunfo da então equipa de André Villas-Boas com um golo solitário de Falcao. Recuar quase dez anos na Liga Europa é algo que faz sentido na noite desta quinta-feira porque, mais uma vez, Portugal volta a contar com quatro formações nos 16 avos de final da segunda competição europeia, que terá o sorteio na segunda-feira. E bastou a vitória dos azuis e brancos para que isso acontecesse, numa noite que foi quase perfeita para o futebol nacional.

Depois da confirmação do Benfica como cabeça de série por ser um dos quatro melhores classificados na fase de grupos da Liga dos Campeões, o FC Porto venceu o Feyenoord por 3-2 e beneficiou do empate do Rangers frente ao Young Boys para terminar o grupo no primeiro lugar tal como o Sp. Braga, que com uma grande recuperação fora bateu o Slovan Bratislava (4-2) e manteve o ponto de vantagem sobre os ingleses do Wolverhampton. O Sporting, que precisava apenas de um empate na deslocação à Áustria, acabou derrotado com estrondo pelo LASK Linz e caiu para a segunda posição, sendo assim a única equipa nacional não cabeça de série.

É por isso que, no plano teórico, os leões partem com o menor leque de opções mais “apetecíveis” para o sorteio de segunda-feira. Aliás, além do Malmö, do Gent e do Basaksehir, não existem muitas mais hipóteses de escolha entre “tubarões” como Inter, Sevilha, Manchester United, Arsenal ou Ajax. Já Benfica, FC Porto e Sp. Braga têm outro número de possibilidades mais reais, tendo em Shakhtar, Bayer Leverkusen, Olympiakos, Roma e Eintracht Frankfurt os nomes na teoria mais complicados entre aqueles com quem poderão cruzar no sorteio.

A lista final de possíveis adversários das equipas portuguesas é a seguinte:

Possíveis adversários do Benfica

– Brugge, Olympiacos, Shakhtar, Leverkusen, APOEL, Copenhaga, Getafe, Cluj, Eintracht Frankfurt, Rangers, Ludogorets, Wolfsburgo, Roma, Wolverhampton e AZ Alkmaar

Possíveis adversários do FC Porto

– Brugge, Olympiacos, Shakhtar, Leverkusen, APOEL, Copenhaga, Getafe, Cluj, Eintracht Frankfurt, Ludogorets, Wolfsburgo, Roma, Wolverhampton e AZ Alkmaar

Possíveis adversários do Sp. Braga

– Brugge, Olympiacos, Shakhtar, Leverkusen, APOEL, Copenhaga, Getafe, Cluj, Eintracht Frankfurt, Rangers, Ludogorets, Wolfsburgo, Roma e AZ Alkmaar

Possíveis adversários do Sporting

– Salzburgo, Inter, Ajax, Sevilha, Espanhol, Celtic, Arsenal, Basileia, Malmo, Gent, Basaksehir e Manchester United