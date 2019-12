Um milhão de assinaturas contra sátira de Natal do Porta dos Fundos na Netflix no Brasil

Uma petição online contra o filme “Especial de Natal: A Primeira Tentação de Cristo”, uma sátira da produtora brasileira Porta dos Fundos, exibido na plataforma Netflix, conta com mais de um milhão de assinaturas.

Lançada na semana passada no Change.org, um site que permite a criação de petições online, a iniciativa apela ao “impedimento” do filme “por ofender gravemente os cristãos”, tendo já ultrapassado a marca de um milhão de assinaturas.

Em causa está a mais recente comédia da Porta dos Fundos, “Especial de Natal: A Primeira Tentação de Cristo”, lançada em 3 de dezembro, e que apresenta Jesus Cristo como homossexual, questionando a sua vocação para pregar a palavra de Deus.

O filme, de 46 minutos, protagonizado pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática abordada.

A Associação Nacional de Juristas Islâmicos (ANAJI) do Brasil, formada por juristas muçulmanos que têm como objetivo defender os interesses da comunidade islâmica no país, emitiu uma nota de repúdio contra o grupo Porta dos Fundos e contra a Netflix por considerar que desrespeita a fé cristã.

É com imenso pesar que a ANAJI repudia a atitude do Porta dos Fundos e Netflix, que em vídeo deturpa a imagem do profeta Jesus e sua mãe, Maria. O artigo 5.º da Constituição brasileira deixa bem claro a proteção e respeito ao sagrado”, indica a associação.