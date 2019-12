A Força Aérea resgatou na passada terça-feira, dia 9 de dezembro, um homem de 48 anos, tripulante de um navio mercante com bandeira do Panamá, na altura a navegar a cerca de 338 quilómetros do Montijo.

O homem, que necessitava de assistência médica urgente e foi recuperado pela tripulação do EH-101 Merlin, foi depois encaminhado para um hospital em Lisboa.

A operação de resgate no “Luminous Sky” foi captada em vídeo.