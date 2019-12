A Tesla concorreu ao Carro do Ano suíço e a vitória não deverá ter causado grande surpresa ao construtor americano. Porém, já o mesmo não aconteceu em relação a uma página de publicidade inserida numa conhecida publicação helvética e paga pela Volkswagen, a celebrar a vitória do seu concorrente.

É notória a boa relação que existe entre o gigante alemão e o jovem fabricante de Palo Alto, pois ambos já trocaram “miminhos” em diversas ocasiões. Mas, desta vez, em causa estava uma competição num dos mercados mais importantes para as versões topo de gama. Um conjunto de 12 jurados elegeu o Tesla Model 3 como o carro do ano local, classificando-o à frente do BMW Série 3. O Model 3 venceu ainda o galardão destinado ao “carro favorito dos suíços” e o “carro mais ecológico da Suíça”.

A Volkswagen não tinha qualquer veículo a concurso, mas já o mesmo não aconteceu com a Audi, que ficou em 2º com o e-tron no “carro favorito dos suíços”, para a Bentley classificar o Continental GT Cabriolet como o “veículo mais luxuoso da Suíça”. Mas isso não impediu a Volkswagen de pagar uma página de publicidade na publicação local Illustrierte a dar os parabéns ao seu rival (e amigo?). O que é duplamente curioso, uma vez que a Tesla se gaba de não fazer publicidade em mercado algum…

No anúncio, o fabricante alemão pergunta: “O Carro do Ano suíço foi muito fácil, Tesla?”. Para de seguida prometer “querido Tesla Model 3, parabéns pela vitória. A concorrência para o ano será mais difícil”. Assinando “saudações do ID.3”.